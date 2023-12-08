ПРООН инициирует проведение оценки климатических рисков и уязвимости к изменению климата в Ашхабаде и Дашогузском велаяте

В период с 27 ноября по 6 декабря 2023 г. Программа развития ООН (ПРООН) организовала серию рабочих встреч в рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемого при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

В рамках данных встреч международные эксперты из австрийской компании «Hydrophil GmbH», которые прибыли в Туркменистан с короткой миссией, обсудили разные вопросы и вызовы, связанные с изменением климата, с заинтересованными сторонами в водном и сельскохозяйственном секторах в Ашхабаде и Дашогузском велаяте. Обсуждения с заинтересованными сторонами являются первым шагом в проведении оценки климатических рисков и уязвимости водных ресурсов и сельского хозяйства на уровне города Ашхабада и Дашогузского велаята, учитывающей воздействие изменения климата на особо уязвимые группы, включая женщин.

Планирование адаптации на местном уровне требует понимания текущих и прогнозируемых климатических опасностей для уязвимых секторов. Эти два фактора объединяются в оценке риска и уязвимости. Оценка также важна для создания базы фактических данных для усиления планирования адаптации в водном секторе. Подход к проведению оценки основан на системе климатических рисков Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и обеспечивает применение лучших научных разработок. Исследование также будет включать оценку и определение приоритетности климатических рисков с учетом гендерной специфики, возникающих в результате взаимодействия климатических опасностей, уязвимостей и подверженных воздействию элементов, а также определение вариантов адаптации с учетом гендерной специфики для снижения рисков.

При определении контекста с применением подхода, подразумевающего совместное участие, были проведены консультации с представителями государственных структур, частного сектора и гражданского общества, включая, но не ограничиваясь Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, Министерством сельского хозяйства Туркменистана, Государственным комитетом по управлению водными ресурсами, Гидрометеорологической службой Туркменистана, Хякимликами Ашхабада и Дашогузского велаята, Министерством финансов и экономики Туркменистана, университетами, банками, фермерскими объединениями.

В Дашогузском велаяте команда проекта и консультанты также встретились с местными фермерами в этрапах Конеургенч и Шабат, специализирующимися на ведении животноводческого хозяйства и растениеводстве, чтобы получить представление о связанных с климатом рисках, которые беспокоят фермеров, и обсудить пути их устранения. ///ПРООН Туркменистан, 8 декабря 2023 г.