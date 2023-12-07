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Турция является одним из стратегических торгово-экономических партнеров Туркменистана – Президент Сердар Бердымухамедов

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Развитие стратегического и долгосрочного взаимодействия с Турцией является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана, заявил Президент Сердар Бердымухамедов на встрече с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом в среду, 6 декабря, сообщает TDH.

Джевдет Йылмаз является сопредседателем Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и прибыл в Туркменистан во главе делегации своей страны для участия в 7-м заседании данной Комиссии.

«Туркменистан и Турцию связывают многовековые дружественные и братские отношения, что на современном этапе служит прочной основой для дальнейшего укрепления межправительственного диалога на высоком уровне», – констатировал Президент Туркменистана.

Как отмечалось, Турецкая Республика является одним из стратегических торгово-экономических партнёров Туркменистана.

Вместе с тем открываются широкие возможности для наращивания эффективного двустороннего и регионального сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, в сферах транспорта и связи, сельского хозяйства и инвестиций.

В данном контексте Бердымухамедов подчеркнул необходимость активизировать работу по выводу межгосударственного взаимодействия на качественно новый уровень.

Также, стороны отметили многовековую общность исторических корней, культурных и духовных ценностей обоих народов, что создаёт благоприятные условия для продолжения плодотворных отношений в культурно-гуманитарной сфере.

После переговоров с Президентом Туркменистана Йылмаз сообщил, что встреча прошла очень продуктивно и были затронуты практически все двусторонние вопросы (Anadolu, 6 декабря) .

Вспоминая свой визит 10 лет назад в качестве министра развития, Йылмаз сказал: «Туркменистан – это страна, которая развивается и с каждым годом набирает силу. В этом можно убедиться, прогуливаясь по улицам. Опять же, в этом можно убедиться благодаря цифрам».

По мнению вице-президента, сотрудничество между двумя странами «окажет большую поддержку процессу развития как Турции, так и Туркменистана». ///nCa, 7 декабря 2023 г. 

 

 

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