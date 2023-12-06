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Москва рассчитывает на совместную работу с Ашхабадом в подготовке к Межпарламентскому Форуму Центральная Азия – Россия

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5 декабря 2023 г., в рамках рабочего визита в Москву, состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Российской Федерации Григорием Карасиным.

Российская сторона отметила, что отношения России и Туркменистана развиваются динамично, в духе стратегического партнерства

Карасин обратил внимание, что в верхней палате российского парламента рассчитывают на совместную работу по подготовке и проведению второго Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации. «Ожидаем от Ашхабада предложений по срокам его проведения», – сказал он.

«Мы находимся в активном рабочем ритме, который нужно поддерживать и продолжать», — констатировал Григорий Карасин.

Рашид Мередов подчеркнул вклад законодателей в развитие туркмено-российских отношений и высказался за продолжение совместной работы в рамках международных организаций, где накоплен значительный опыт взаимодействия.

В ходе беседы отдельно затронуты вопросы торгово-экономического взаимодействия.

Стороны обменялись мнениями относительно культурно-гуманитарного сотрудничества и проектов по его дальнейшему расширению, включая создание Туркмено-российского университета, строительства нового здания Государственного Русского драматического театра, о сооружения дополнительного корпуса для школы имени А.С.Пушкина.///nCa, 6 декабря 2023 г.

 

 

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