Председательство Казахстана в Диалоге женщин стран Центральной Азии завершилось конференцией по противодействию гендерному насилию

Казахстан завершил свое председательство в Диалоге женщин стран Центральной Азии, передав этот пост Кыргызстану.

Завершающая международная конференция на тему «Противодействие гендерному насилию в регионе: в поиске эффективных и устойчивых совместных решений» состоялась в Астане 4 декабря, сообщает Мажилис Парламента Казахстана.

В форуме приняли участие спикеры Парламентов Казахстана и Узбекистана, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, парламентарии из Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, руководители государственных органов, а также представители неправительственных и международных организаций, дипломатического корпуса.

Подводя итоги председательства Республики Казахстан в Диалоге женщин стран Центральной Азии в 2023 году, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что за это время на площадке Диалога поднимались такие актуальные вопросы, как развитие инноваций и технологий, мира и безопасности в глобальном аспекте, изменение климата, роли женщин и молодежи в борьбе с терроризмом и экстремизмом и другие.

Он также рассказал присутствующим о шагах, предпринимаемых в Казахстане по обеспечению гендерного равенства. Так, в стране в этом году ужесточена ответственность за бытовое насилие, и в планах ввести уголовную ответственность за бытовое насилие.

«Искаженное представление о полном доминировании в семье мужчин должно уйти в прошлое. Надо со школьной скамьи вселять в умы подрастающего поколения правильные ценности. Формировать правовую культуру среди населения. Проявлять нетерпимость к любым проявлениям бытового вандализма», – сказал Кошанов.

Вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева подчеркнула, что нынешняя конференция проходит в рамках «16 дней активизма против гендерного насилия», что наглядно демонстрирует стремление к созданию в Центральной Азии территории, свободной от любых форм насилия.

Опытом Узбекистана в сфере борьбы с гендерным насилием поделилась Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. В этом году страна пересмотрела свое законодательство в сфере насилия в семье, усилив административную и уголовную ответственность.

Первой в Центральной Азии страной, на законодательном уровне криминализировавшей гендерное насилие, стал Кыргызстан. Об этом рассказала заместитель Торага Жогорку Кенеша Джамиля Исаева.

В своем видеообращении, посвященном дальнейшему развитию Диалога, глава Регионального Центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии, специальный представитель Генсекретаря ООН Каха Имнадзе призвал платформу содействовать партнерству между женскими организациями на местном уровне, более открыто высказываться о положении женщин и девочек в Афганистане и вносить дальнейший вклад в обсуждение и реализацию повестки дня в области женщин, мира и безопасности на глобальном уровне.

По итогам конференции принято Заявление участниц конференции Диалога женщин стран Центральной Азии «Противодействие гендерному насилию в регионе: в поиске эффективных и устойчивых совместных решений».

В заявлении осуждаются любые формы насилия в отношении женщин, поддерживается создание эффективных законодательных и правовых механизмов защиты и поддержки женщин.

Диалог женщин стран Центральной Азии является неформальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества между женщинами региона. Диалог был запущен в декабре 2020 года. В предыдущие годы в Диалоге председательствовали Узбекистан (2021 г.) и Туркменистан (2022 г.). Диалог создан и осуществляет свою деятельность при поддержке структуры «ООН-Женщины», Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для стран Центральной Азии (РЦПДЦА) и Программы развития ООН (ПРООН). ///nCa, 5 декабря 2023 г.