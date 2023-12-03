Новогодняя ярмарка в Международной школе Ашхабада – место, где рождается праздничное настроение

Новогодняя ярмарка Winter Festival – традиционный праздник в преддверии Нового года, состоялся сегодня, 3 декабря, в Международной школе города Ашхабаде.

Потоки гостей и жителей столицы устремились сюда, чтобы приобрести подарки и сувениры, попробовать вкусные угощения и просто окунуться в атмосферу праздника.

Буквально, можно было потеряться в океане сувениров – это новогодний декор, ювелирные украшения, сумочки в национальном стиле, другие аксессуары и предметы интерьера, сладости, выпечка, напитки и многое другое. Одним словом, на ярмарке Winter Festival можно было приобрести подарок для любого человека, будь то близкий друг, родственник или коллега.

Один из самых ярких моментов Winter Festival – это возможность познакомиться с кухнями других стран.

На ярмарке столы с национальными кухнями – сладостями и закусками – организовали дипмиссии, аккредитованные в Ашхабаде: Посольство Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Малайзии.

Вкусные угощения, дружелюбная атмосфера и праздничная музыка создавали неповторимую атмосферу Winter Festival. ///nCa, 3 декабря 2023 г.

Ниже приводим фоторепортаж с места события: