Страны ЦАРЭС одобрили Новое Видение по совместной борьбе с изменением климата

Страны-члены Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) сегодня взяли на себя обязательство работать вместе над сокращением выбросов парниковых газов и повышением устойчивости к изменению климата.

«Мы одобряем «Региональные действия по изменению климата: видение ЦАРЭС», чтобы помочь странам выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению», — говорится в совместном заявлении министров, опубликованном на 22-й Министерской конференции ЦАРЭС, состоявшейся сегодня, впервые в Тбилиси.

Заявление поддержали министры и высокопоставленные лица Азербайджана, Китайской Народной Республики, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Я уверен, что это совместное видение усилит положительное воздействие Программы ЦАРЭС на эту наиболее важную проблему по изменению климата, стоящую перед нашим субрегионом», — сказал президент Азиатского банка развития (АБР) г-н Масацугу Асакава. «Я с нетерпением жду конкретного прогресса в реализации большего количества климатических проектов, в том числе в области возобновляемых источников энергии, устойчивого сельского хозяйства, эффективного использования воды, диверсификации экономики и укрепления цепочек поставок, чтобы улучшить устойчивость региона к изменению климата и адаптацию».

В видении подчеркивается важность энергетического перехода и более эффективного использования возобновляемых источников энергии, усиление региональной торговли электроэнергией, внедрения инновационных финансовых решений и инвестиций в устойчивую к изменению климата инфраструктуру и политику. Оно призывает к усилению сотрудничества и координации с партнерами программы по развитию в поддержке климатической повестки региона.

Обзорное исследование, опубликованное ранее в этом году, показало, что изменение климата, как ожидается, будет иметь серьезные последствия в регионе ЦАРЭС, включая повышение температуры выше среднего, критическую нехватку воды, расширение опустынивания и таяние ледников.

Для решения водных проблем в регионе, ЦАРЭС будет поддерживать страны в повышении экспертизы и их потенциала в управлении трансграничными водами, продуктивности воды, а также в инвестировании в более эффективные ирригационные системы для повышения производительности сельского хозяйства.

ЦАРЭС также будет поддерживать усилия по декарбонизации транспорта и продолжению углубления региональных связей с помощью эффективных транспортных технологий и инфраструктуры. Другие приоритетные области включают развитие зеленых и умных городов с внедрением общественного электротранспорта и повышение устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям посредством региональной инициативы по управлению рисками и финансированию.

Программа ЦАРЭС – это партнерство стран и партнеров по развитию, работающих вместе для содействия устойчивому развитию, ускорения экономического роста и сокращения бедности. АБР является секретариатом Программы ЦАРЭС. ///АБР, 30 ноября 2023 г.