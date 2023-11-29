В Парламенте Туркменистана прокомментировали распределение финансовых средств в Государственном бюджете на 2024 год

Недавно Парламент Туркменистана принял Закон о Государственном бюджете на 2024 год. Газета «Туркменистан» опубликовала комментарии депутатов Меджлиса, в которых озвучены подробности распределения финансовых средств в местных бюджетах регионов, городов Ашхабад и Аркадаг.

Ниже приводим ключевые показатели, приведенные в материале:

Ашхабад

Бюджет города на 2024 год запланирован в размере 2,443 млрд. манат, что на 10,8 % выше плана этого года.

На финансирование социальных и бытовых услуг планируется направить 84,5 % расходов, в том числе на образование – 47,4 %, на здравоохранение – 8,8 %, на культуру – 1,8 %, на жилищно-коммунальную сферу – 41,8 %.

Экономику Ашхабада формируют сектор высоких технологий, транспортно-коммуникационный сектор, торговля и строительство. Электроэнергетика, строительная промышленность, легкая и пищевая промышленность также способствуют экономическому развитию. Успешно продолжается работа, направленная на обеспечение каждой семьи современными жилыми домами с высоким качеством жизни, отвечающими мировым стандартам. Исходя из этого, в целях реализации программ городского развития в будущем году в Ашхабад планируется инвестировать крупные капиталовложения.

Ключевые проекты: скоростная автодорога Ашхабад-Туркменабат, комплекс современных зданий Туркменского государственного архитектурно-строительного института на 5000 мест, Международная научно-клиническая клиника физиологии на 250 мест, Международный реабилитационный-реабилитационный центр на 400 мест, Международный онкологический научно-клинический центр на 500 мест, а также жилищное строительство.

Также предусмотрены средства на строительство домов для особо нуждающихся в жилье граждан.

Аркадаг

Бюджет города на следующий год был запланирован в размере 236,7 миллиона манатов. 94,7 % расходов будут направлены на финансирование социально-культурной сферы. Из этих средств планируется направить 31 % средство на образование, 48,8 % на здравоохранение, 10,1 % на культуру, 9,7 % на финансирование жилищно-коммунального хозяйства.

Всего на первом этапе «умного» города было построено и введено в эксплуатацию 336 зданий и социальных объектов. В настоящее время ведется строительство второй очереди города – это средние школы, детские сады, поликлиники, противопожарные службы, административные здания муниципалитета, парки, железные дороги, автовокзалы, городское управление технического обслуживания и регистрации автомобилей, а также жилые дома.

Ахалский велаят

Бюджет Ахалского велаята на 2024 год запланирован в размере 1,65 миллиарда манатов, что на 7,1 % больше плана на 2023 год.

Доходы бюджета формируются за счет отчислений от налогов, а также отчислений в местные бюджеты от общегосударственных налогов. 87,7 % расходов будут направлены на финансирование социальной и культурной систем. Из этих средств планируется направить 67,9 % на образование, 16,9 % на здравоохранение, 2,3 % на культуру, 12,5 % на финансирование жилищно-коммунального хозяйства.

Ахал является одним из развитых регионов страны с точки зрения промышленности и сельского хозяйства. Основную часть промышленности составляют предприятия газовой, электроэнергетической, химической, легкой промышленности и строительства. В 2024 году планируется увеличение видов и объемов выпускаемой продукции за счет увеличения темпов роста производства строительных материалов, а также запуска новых производств.

Балканский велаят

Бюджет области на 2024 год запланирован в размере 1,53 млрд.манатов, что на 9,5 % превышает бюджет этого года.

87,2 % расходов будут направлены на финансирование социальной системы, в том числе 52,1 % средство будет направлено на образование, 16,8 % – на здравоохранение, 2,6 % – на культуру, 28,1 % – на жилищно-социальное обслуживание.

В рамках инвестиционной программы проекта в регионе планируется строительство больницы, общеобразовательной школы, детских садов, торгово-развлекательного центра. Также ведется строительство воздушной линии электропередачи Балкан-Дашогуз, аэропорта в городе Джебел, строительство пристани на нефтеналивном терминале в Кенаре.

Дашогузский велаят

Бюджет Дашогузского велаята на следующий год запланирован в размере 2,478 млрд. манат, что на 9,4 % превышает план текущего года. 91% расходов будет направлен на финансирование социально-культурной сферы, в том числе 69,5 % будет вложено в сектор образования, 18,1 % – на здравоохранение, 2,1 % – на культуру, 10% – в жилищный сектор.

Промышленный и сельскохозяйственный секторы составляют основу экономического и производственного потенциала Дашогузского велаята. Будет осуществлено строительство ряда социальных зданий, в том числе поликлиник, детских садов, средних школ, водопроводов и канализации, автомобильных дорог. Также в больших масштабах будет продолжено строительство жилых домов.

Согласно президентской программе, в Коняургенчском этрапе планируется ввести в эксплуатацию ковровую фабрику, продолжить строительство ЛЭП Балкан-Дашогуз и станций.

Лебапский велаят

С учетом масштабных строительных работ бюджет Лебапского велаята на 2024 год запланирован в размере 2,781 млрд. манатов. Этот показатель на 9,2 % превышает план 2023 года. На финансирование социальной системы планируется направить 91,6 % расходов, в том числе 68,7 % – в сектор образования, 18,9 % – на здравоохранение, 2,3 % – в сферу культуры, 9,8 % – на жилищно-коммунальное хозяйство.

Газовая, нефтяная, энергетическая, химическая промышленность и сельское хозяйство региона претерпевают существенные изменения. Топливно-энергетический комплекс является одной из важных отраслей промышленности, на его долю приходится 90% промышленного производства.

В следующем году на территории области будет построен ряд социальных объектов, в том числе больницы, поликлиники, детские сады и средние школы. Также будет продолжено строительство жилых домов. В числе ключевых проектов – строительство 2-й очереди Лебапского цементного завода в Койтендагском этрапе, ковровой фабрики при ковровом предприятии «Халач», скоростной автодороги Ашхабад – Туркменабат, комплекса зданий Туркменского государственного педагогического института им.Сейитназара Сейди в городе Туркменабат.

Марыйский велаят

Бюджет области на 2024 год запланирован в размере 2,618 млрд. манатов, что на 8,1 % выше показателя текущего года.

91,2 % расходов будет направлено на финансирование социальной сферы, в том числе 65 % будут направлены в сектор образования, 19,5 % – на здравоохранение, 2,9 % – в сферу культуры, 12,2 % – на жилищно-коммунальное хозяйство.

Это индустриально-аграрный регион, богатый природными ресурсами, основную часть экономики которого составляют предприятия электроэнергетики, газовой, химической, легкой и пищевой промышленности. В следующем году на территории области планируется строительство нескольких социальных объектов – больниц и поликлиник, детских садов, средних школ, жилых домов, водопроводов и канализационных систем, автодорог. ///nCa, 29 ноября 2023 г.