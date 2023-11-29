В Душанбе состоялось очередное заседание Совместной туркмено-таджикской Межправительственной комиссии

27-28 ноября 2023 года в Душанбе состоялось двенадцатое заседание Совместной туркмено-таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Сопредседателем от туркменской стороны выступил Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Т.Атахаллыев, а с таджикской – Заместитель Премьера-министра Республики Таджикистан Зиёзода Сулаймон Ризои.

В ходе заседания обсуждены пути расширения экономического, торгового, технического, научного и культурного сотрудничества и такие вопросы, как прогресс в реализации дорожной карты по увеличению товарооборота между Правительством Республики Таджикистан и Туркменистаном в течение 2022-2023 годов, передает агентство «Ховар».

Затронуты вопросы сотрудничества в сфере энергетики и водных ресурсов, в том числе по импорту нефтепродуктов в Таджикистан из Туркменистана, улучшение экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря, сотрудничество в сфере транспорта, промышленности, образования, спорта и молодёжи, продовольственной безопасности.

Стороны отметили наличие благоприятных условий для дальнейшего наращивания сотрудничества по перспективным направлениям. В этой связи обозначена необходимость дальнейшего стимулирования деловых связей, взаимного ознакомления с продукцией, производимой в двух странах, изучения экспортно-импортных возможностей и поиска новых форм продвижения экономического сотрудничества.

По итогам заседания подписан Протокол двенадцатого заседания Совместной туркмено-таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Следующее заседания комиссии состоится в 2024 году в Ашхабаде. ///nCa, 29 ноября 2023 г.

Туркменская делегация провела в Душанбе серию встреч

27 ноября 2023 года в рамках очередного заседания туркмено-таджикской Межправительственной комиссии, прошла встреча сопредседателей комиссии Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Т.Атахаллыева с Заместителем Премьер-министра Таджикистана Зиёзода Сулаймон Ризои.

Отметив высокий темп двустороннего взаимодействия, стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с укреплением торгово-экономического взаимодействия, расширением номенклатуры поставок энергоресурсов в Таджикистан, активизацией образовательного обмена и культурных связей, увеличением ассортимента экспортной и импортной продукции двух стран, в том числе и текстильных изделий.

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На полях состоявшегося МПК также проведены встречи руководителей отраслевых ведомств двух стран. В частности, на встречах Председателя Государственного концерна «Туркменнебит» Г.Агаджанова с Председателем Совета Директоров Алюминиевой компании «Талко» Таджикистана Н.Раджабовым и с Заместителем министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана по нефтегазовым вопросам Ш.Худобахш были обсуждены вопросы взаимодействия в области нефтепродуктов и нефтехимии.

Наряду с этим, состоялись переговоры Председателя Государственного комитета по водному хозяйству Туркменистана Д.Генджиева с первым заместителем министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшедом Шоимзода.

В ходе беседы стороны коснулись реализации Меморандума о сотрудничестве между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. В данном направлении достигнута договоренность относительно активизации обмена данными между странами по прогнозам бассейнам рек. ///МИД Туркменистана, 28 ноября 2023 г.