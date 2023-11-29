Сотрудничество по поставкам энергоресурсов и транспорта – ключевые темы встречи Президента Туркменистана с министром экономики Азербайджана

Во вторник, 28 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, прибывшего в Туркменистан во главе делегации для участия в 7-м заседании Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает TDH.

«Туркменистан придаёт большое значение расширению и углублению многопланового партнёрства с Азербайджанской Республикой», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Как констатировалось, сегодня межгосударственное сотрудничество успешно развивается по самому широкому спектру направлений, в том числе в рамках международных и региональных структур.

Президент Туркменистана подчеркнул необходимость усиления роли Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству как координирующего органа по развитию отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В рамках встречи собеседники обсудили перспективы дальнейшего наращивания партнёрства в сферах, представляющих взаимный интерес.

Использование выгодного географического расположения стран-соседей было обозначено в качестве ключевой движущей силы для реализации совместных проектов международного масштаба.

Это касается сотрудничества в области поставок энергоресурсов, расширения торговых отношений за счёт задействования потенциала морских портов и активизации грузоперевозок через Каспийское море, создания транспортных коридоров, связующих многие страны, а также взаимодействия в сфере коммуникаций и связи.

Собеседники также подчеркнули обоюдную заинтересованность в расширении сотрудничества в области культуры, науки и образования. ///nCa, 29 ноября 2023 г.