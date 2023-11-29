Опыт Туркменистана по охране мигрирующих видов животных на приграничных территориях был продемонстрирован в ходе Регионального Диалога по трансграничной охране природы в Центральной Азии, проходящего в Ташкенте, Узбекистан, с 28 по 30 ноября.

Диалоговая площадка собрала экспертов-экологов, представителей государственных природоохранных структур из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, представителей международных проектов и организаций, сотрудничающих с регионов в области защиты природы и изучения биоразнообразия. Региональный диалог проводится совместно Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, Международным союзом охраны природы (МСОП), Всемирным банком и Германским Агентством по международному сотрудничеству (GIZ).

Доклад на тему «Современное состояние и пути трансграничной охраны мигрирующих видов копытных животных на приграничных территориях Капланкырского государственного природного заповедника» представил в ходе одной из сессий Аразмырат Аманов, начальник научного отдела Капланкырского заповедника Министерство охраны окружающей среды Туркменистана.

Капланкырский государственный природный заповедник площадью более 275 тыс. га благодаря разнообразию типов первобытных и антропогенных ландшафтов является эталоном природы Северного Туркменистана.

В сентябре этого года Капланкырский заповедник в составе транснационального объекта «Туранских пустынь умеренного пояса» стал частью Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время из копытных животных в заповеднике водится 4 вида (джейран, кулан, горный баран, кабан Sus scrofa).

«В последние годы основные группировки джейранов, горных баранов и куланов сосредотачиваются на территории Капланкырского участка заповедника за инженерно-технической системой, расположенной на границе с Каракалпакии (Узбекистан). Там насчитывает до 200 голов джейранов» – рассказал Аманов.

«Горный баран обитает на возвышенности Гаплангыр и Ак инише (Южный Устюрт). На приграничной участке встречается в количестве 60-70 особей», – продолжил эксперт.

Куланы в настоящее время сконцентрированы на территории Капланкырского участка заповедника за инженерно-технической системой. По расчётам специалистов заповедника, здесь их количество составляет примерно 30-40 особей, а может достигнуть до 70.

Как отметил Аманов, использование фотоловушек даёт хорошие результаты. На участке Капланкыр с помощью фотоловушек в 2022 году зафиксированы 117 голов джейранов, несколько куланов.

Говоря о планах на будущее, Аразов отметил, что в перспективе планируется создание буферных зон вокруг территории заповедника, соответствующая работа уже проводится.

Также, для диких животных будут построены дополнительные водопои, для этого предусмотрено строительство и ремонт З-х колодцев, новые вольеры будут сооружены для джейранов, горного барана.

Ряд мероприятий нацелен на сохранение, увеличение численности диких копытных, в частности, куланов, включая:

Налаживание связи между странами по сохранению трансграничных видов животных;

Смягчение посещения в приграничные районы для мониторинга и охраны, а также для проведения биотехнических мероприятий;

Организация проведения совместного мониторинга животных;

Обмен данными (о местах нахождения, численности и т.д.);

Создание коридоров для мигрирующих видов;

Обмен опытом.

В числе технических мер предполагается установить 5 наблюдательных вышек для обеспечения максимального охвата ключевых объектов, поддерживающих мониторинг дикой природы, а также отслеживание любых экологических опасностей (например, пожаров).

///nCa, 28 ноября 2023 г.