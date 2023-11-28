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Туркменистан – МОМ: Национальные партнеры рассматривают вопросы применения гендерно-чувствительных подходов в области управления миграции

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Ашхабад, 24 ноября 2023 г. Международная организация по миграции в Туркменистане повысила осведомленность представителей Межведомственной рабочей группы по разработке и выполнению Национального плана действия по противодействию торговле людьми и представителей общественных объединений Туркменистана по вопросу системной интеграции и применения гендерно-чувствительных подходов в области управления миграции в ходе двухдневного тренинга в Ашхабаде.

Участники тренинга рассмотрели вопросы касающиеся повышения потенциала соответствующих заинтересованных сторон в области системной интеграции и применения гендерно-чувствительных подходов при разработке государственной политики и национальных планов действий в сфере миграции, а также соответствующие методологии, инструменты мониторинга и отчетности для учета гендерных аспектов и прав человека, гендерные стереотипы и вопросы преодоления гендерной предвзятости, оценку гендерных результатов, учет гендерно-чувствительных индикаторов в трудовой миграции, вопросы сбора и использования данных.

“Тема тренинга очень актуальна на сегодняшний день, так как она помогает понять основные моменты гендерной чувствительности в трудовой миграции, аспекты влияния изменений в социальной, экономической сфере, а так же в законодательных документах. Данный курс целесообразно включить в программу обучения для общественных организаций, для лидеров сообществ в регионах”, поделилась своим мнением Лейла Тойлиева, представитель общественной организации «Ынамлы Егиндеш».

В ходе тренинга участники также ознакомились с факторами уязвимости и потребностями семей и детей, затронутых миграцией, которые должны учитываться в разработке механизмов поддержки лиц, затронутых миграцией, и обеспечению их безопасности в миграционных процессах.

По итогам тренинга участниками была разработана “дорожная карта” по внедрению полученных знаний и навыков.

Данный тренинг организован в рамках регионального проекта МОМ «Защита уязвимых мигрантов с особым акцентом на расширение прав и возможностей женщин в контексте миграции в Центральной Азии», финансируемого Министерством иностранных дел Королевства Норвегии. ///МОМ Туркменистан

 

 

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