Представительство ЕС в Туркменистане приглашает команды, желающие принять участие в интеллектуальном турнире «Winter Cup 2023», который состоится 10 декабря 2023 года.
В турнире примут участие только зарегистрированные команды!
Для регистрации нужно до 7 декабря, 18:00 заполнить онлайн-форму, пройдя по ссылке:
Линк для регистрации: https://docs.google.com/forms/
Участие в турнире бесплатно! Места ограничены!
В турнире команды будут состязаться между собой в 24 вопросах (в двух турах по 12 вопросов в каждом), по результатам которых лучшие 2 команды выйдут в финал, где поборются за звание чемпиона турнира. Остальные команды продолжат играть на вопросах финала в борьбе за 3 место и последующие места. В финале игра будет длиться до 6 очков.
Мероприятие приурочено ко Дню прав человека и 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.
Турнир пройдет на туркменском и русском языках.
Ограничений по возрасту нет. В команде может быть до восьми человек, 6 основных игроков и 2 запасных.
Начало турнира: 10 декабря 2023 года в 13.00 (регистрация в 12:00, просим не опаздывать).
Место проведения: Ресто-клуб «Ангар»
Адрес: пр. Арчабиль 41 (бизнес-центр «ABM»).
///Представительство ЕС в Туркменистане