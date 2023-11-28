Группа студентов и преподавателей Института Международных Отношений МИД Туркменистана прошли подготовку в дипакадемии в ОАЭ

Группа в составе восьми студентов и двух преподавателей Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана приняла участие в дипломатической программе обучения на тему «Международные отношения: политика, культура и экономика ОАЭ», которая была организована с Дипломатической академией Анвара Гаргаша. Учёба состоялась непосредственно в г.Абу-Даби Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Учебный курс включал лекции о достижениях принимающего государства в политической, экономической, торговой, культурно-гуманитарной и научно-технических сферах. В ходе лекций были освещены такие вопросы, как водно-экологическая проблематика, развитие транспортных коридоров и энергетики.

В качестве одного из опытных лекторов выступила доктор Диана Фрэнсис из Университета Халифа. Тему её выступления предопределили изменения климата и задачи 28-й встречи Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), которая состоится в Объединённых Арабских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря. Подробно обсуждалась важность проведения данного саммита.

Последующий тренинг открыл руководитель департамента Европейской и Американской политики МИД ОАЭ Халфан Алсувайди. Его лекция была посвящена внутренней политике и внешнеполитической стратегии ОАЭ. Затем обучающий спецкурс был продолжен по теме «Геополитика Ближнего Востока: дипломатическая и стратегическая перспектива». Эту тему раскрыл профессор Академии доктор Мухаммад Олимат.

Очередной учебный день студентов туркменского вуза прошёл под наставничеством профессора Академии – доктора Дамяны Бакарджиевой, которая прочитала развёрнутую лекцию по экономике Объединённых Арабских Эмиратов. Завершающим обучающую программу стал спецкурс по истории и культуре Объединённых Арабских Эмиратов, который провела доктор Хесса Муросиди.

Подводя итоги тренинга, туркменская сторона выступила и с рядом деловых предложений. В том числе:

• организация лекций по итогам 28-й встречи сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28).

• Организация краткосрочного обучения студентов Дипломатической академии Объединённых Арабских Эмиратов имени Анвара Гаргаша в Институте международных отношений МИД Туркменистана в течение 2024 года.

• распространение в учебно-административной деятельности Института международных отношений МИД Туркменистана информационного материала, полученного туркменской делегацией в ходе обучающих курсов в ОАЭ;

• организация совместных дистанционных занятий под наставничеством представителей профессорско-преподавательского состава вузов-партнёров обоих государств.

Показательно, что по завершении всего лекционного курса туркменские студенты, изучающие международную журналистику, провели интервью со своими именитыми наставниками на английском и арабском языках.

По итогам программы обучения туркменским участникам были вручены специальные сертификаты.

Для представителей Туркменистана была организована насыщенная культурная программа, которая включала экскурсионные туры в Большую мечеть шейха Зайда, Дворец Казар Аль Ватан и Дворец Казар Аль Хасан, Музей Лувр Абу-Даби. ///nCa, 28 ноября 2023 г.