В Ашхабаде состоялся концерт в честь 30-летия сотрудничества Европейского Союза и Туркменистана

26 ноября 2023 года в Ашхабаде, во дворце “Мукамлар” Государственного центра культуры Туркменистана, Делегация Европейского Союза в Туркменистане совместно с Министерством культуры Туркменистана и при поддержке посольств стран-членов Европейского Союза в Туркменистане провела концерт, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Европейским Союзом и Туркменистаном.

Концерт был организован в рамках Недель культуры Европейского Союза в Туркменистане.

Детский хор, состоящий из учащихся музыкальных школ №1, №4 Ашхабада и Специальной музыкальной школы-интернат Туркменистана, выступал в сопровождении Государственного оркестра имени Расула Клычева под управлением латвийского хормейстера Виты Тимермане.

В своей вступительной речи Е.П. г-жа Беата Пекса, Посол Европейского Союза в Туркменистане, отметила следующее: “Я очень рада и горжусь тем, что Представительство Европейского Союза в Туркменистане стало частью этого фантастического проекта, потому что он созвучен со всем тем, во что мы, европейцы, верим – с нашей страстью к музыке, долгим желанием внести свой вклад в дело мира и искусства, когда это возможно, нашей любовью и вере в силу молодежи”.///Представительство ЕС в Туркменистане, 27 ноября 2023 г.