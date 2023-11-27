Транспортно-логистический центр Туркменистана объявил тарифные ставки на перевозки зерновых и контейнерные перевозки из российских портов Астрахань и Махачкала транзитом через порт Туркменбаши

“Транспортно-логистический центр Туркменистана” предлагает комплексные ставки на мультимодальные перевозки зерновых культур из портов Астрахани и Махачкалы транзитом через Туркменбашинский Международный морской порт

Примечание:

Ставка не включает таможенные сборы; Ставка не включает карантинные и ветеринарные сборы; Ставка не применима к нефтепродуктам, алюминиевым грузам и драг. металлам; Ставка не включает замену колесных пар по широкой колее; Ставка применима к транспортировке туркменскими судами, при транспортировке иностранными судами на судозаход применяется 50% скидка. Ставка не включает оформление коносамента Ставка не включает комиссию Экспедитора

Тарифы на контейнерную перевозку грузов из портов Астрахани и Махачкалы через Туркменбашинский Международный морской порт

Примечание:

Ставка не включает таможенные сборы; Ставка не включает карантинные и ветеринарные сборы; Ставка не применима к нефтепродуктам, алюминиевым грузам и драг. металлам; Ставка не включает замену колесных пар по широкой колее; Ставка применима к транспортировке туркменскими судами, при транспортировке иностранными судами на судозаход применяется 50% скидка. Ставка не включает оформление коносамента Ставка не включает комиссию Экспедитора Ставки действуют на группу контейнеров

///Türkmen Demir ýollary (Туркменские Железные Дороги)