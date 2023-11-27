Транспортно-логистический центр Туркменистана объявил тарифные ставки на перевозки зерновых и контейнерные перевозки из российских портов Астрахань и Махачкала транзитом через порт Туркменбаши

“Транспортно-логистический центр Туркменистана” предлагает комплексные ставки на мультимодальные перевозки зерновых культур из портов Астрахани и Махачкалы транзитом через Туркменбашинский Международный морской порт
- Ставка не включает таможенные сборы;
- Ставка не включает карантинные и ветеринарные сборы;
- Ставка не применима к нефтепродуктам, алюминиевым грузам и драг. металлам;
- Ставка не включает замену колесных пар по широкой колее;
- Ставка применима к транспортировке туркменскими судами, при транспортировке иностранными судами на судозаход применяется 50% скидка.
- Ставка не включает оформление коносамента
- Ставка не включает комиссию Экспедитора
Тарифы на контейнерную перевозку грузов из портов Астрахани и Махачкалы через Туркменбашинский Международный морской порт
Примечание:
- Ставка не включает таможенные сборы;
- Ставка не включает карантинные и ветеринарные сборы;
- Ставка не применима к нефтепродуктам, алюминиевым грузам и драг. металлам;
- Ставка не включает замену колесных пар по широкой колее;
- Ставка применима к транспортировке туркменскими судами, при транспортировке иностранными судами на судозаход применяется 50% скидка.
- Ставка не включает оформление коносамента
- Ставка не включает комиссию Экспедитора
- Ставки действуют на группу контейнеров
///Türkmen Demir ýollary (Туркменские Железные Дороги)