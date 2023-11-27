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Транспортно-логистический центр Туркменистана объявил тарифные ставки на перевозки зерновых и контейнерные перевозки из российских портов Астрахань и Махачкала транзитом через порт Туркменбаши

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“Транспортно-логистический центр Туркменистана” предлагает комплексные ставки на мультимодальные перевозки зерновых культур из портов Астрахани и Махачкалы транзитом через Туркменбашинский Международный морской порт

Примечание:    

  1. Ставка не включает таможенные сборы;
  2. Ставка не включает карантинные и ветеринарные сборы;
  3. Ставка не применима к нефтепродуктам, алюминиевым грузам и драг. металлам;
  4. Ставка не включает замену колесных пар по широкой колее;
  5. Ставка применима к транспортировке туркменскими судами, при транспортировке иностранными судами на судозаход применяется 50% скидка.
  6. Ставка не включает оформление коносамента
  7. Ставка не включает комиссию Экспедитора

 

Тарифы на контейнерную перевозку грузов из портов Астрахани и Махачкалы через Туркменбашинский Международный морской порт

Примечание:        

  1. Ставка не включает таможенные сборы;
  2. Ставка не включает карантинные и ветеринарные сборы;
  3. Ставка не применима к нефтепродуктам, алюминиевым грузам и драг. металлам;
  4. Ставка не включает замену колесных пар по широкой колее;
  5. Ставка применима к транспортировке туркменскими судами, при транспортировке иностранными судами на судозаход применяется 50% скидка.
  6. Ставка не включает оформление коносамента
  7. Ставка не включает комиссию Экспедитора
  8. Ставки действуют на группу контейнеров

 

///Türkmen Demir ýollary (Туркменские Железные Дороги)

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