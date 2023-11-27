Парламент Туркменистана принял закон о Государственном Бюджете на 2024 год

В субботу, 25 ноября, состоялось четвёртое заседание Меджлиса седьмого созыва, на котором был принят Закон О Государственном бюджете Туркменистана на 2024 год.

Заседанию Меджлиса предшествовал анализ и конкретные рекомендации Президента Сердара Бердымухамедова, высказанные относительно законопроекта.

Согласно Закону, необходимая часть расходов Государственного бюджета будет выделена на увеличение размеров заработной платы работников организаций, финансируемых из бюджета, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей, а также на реализацию проектов в этой области.

Ключевыми приоритетами бюджета на предстоящий год является поддержка социально-ориентированной государственной политики и высоких темпов роста экономики за счёт интенсивного развития всех отраслей и инвестиций в основные средства, внедрения современных рыночных механизмов.

Такие сегменты национальной экономики, как нефтегазовая отрасль, агропромышленный комплекс, транспорт, связь, строительство, текстильная и пищевая промышленность в следующем году получат дальнейшее развитие.

Будет продолжено возведение важных объектов транспортно-коммуникационной и производственной инфраструктуры.

На заседании рассмотрены показатели местных бюджетов, предусмотренных в проекте основного финансово-правового документа на предстоящий год.

Как сообщалось, на 2024 год запланированы меры в поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса, по наращиванию объёмов продукции отечественного производства, обеспечению продовольственного изобилия на внутренних рынках.

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В ходе заседания были приняты следующие законопроекты и поправки:

Постановление Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2022 год».

Закон «О присоединении к международной Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом»

Законы О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Изменения и дополнения в Закон Туркменистана «Об охране объектов национального историко-культурного наследия».

Закон Туркменистана “О Государственном бюджете Туркменистана на 2024 год”

Статья 1

Утвердить Государственный бюджет Туркменистана на 2024 год по доходам и расходам в сумме 102 313,5 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 32 865,0 млн манатов.

Статья 2

Утвердить Централизованный бюджет Туркменистана на 2024 год по доходам и расходам в сумме 91 544,7 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 22 096,2 млн манатов.

Статья 3

Установить на 2024 год нормативы отчислений от общегосударственных налогов в бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:



от налога на добавленную стоимость от налога на прибыль от налога за пользование недрами город Ашхабад 1,4% 1,4% 1,4% город Аркадаг 100,0% 100,0% 0% Ахалский велаят 90,0% 90,0% 90,0% Балканский велаят 28,0% 28,0% 27,0% Дашогузский велаят 100,0% 100,0% 100,0% Лебапский велаят 100,0% 100,0% 100,0% Марыйский велаят 87,0% 87,0% 88,0%

Статья 4

Выделить в 2024 году из Централизованного бюджета Туркмени­стана ассигнования городу Аркадаг и велаятам в сумме 2 986,2 млн манатов для обеспечения сбалансированности их бюджетов, в том числе:

город Аркадаг 211,3 млн манатов

Дашогузский велаят 1 685,4 млн манатов

Лебапский велаят 1 089,5 млн манатов

Статья 5

Утвердить местные бюджеты в сумме 13 755,0 млн манатов, в том числе бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:

город Ашхабад 2 443,1 млн манатов

город Аркадаг 236,7 млн манатов

Ахалский велаят 1 658,9 млн манатов

Балканский велаят 1 538,7 млн манатов

Дашогузский велаят 2 478,5 млн манатов

Лебапский велаят 2 781,1 млн манатов

Марыйский велаят 2 618,0 млн манатов

Статья 6

Установить, что защищёнными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.

Статья 7

Установить, что в случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных заимствований и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств, в соответствии с законодательством Туркменистана.

Установить, что дополнительные доходы, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в 2024 году из других источников, а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по банковским кредитам, на финансирование направлений обеспечения устойчивого социально-экономического развития государства.

Статья 8

Поручить Министерству финансов и экономики Туркменистана вносить необходимые уточнения в показатели Государственного бюджета Туркменистана на 2024 год, вытекающие из законов Туркменистана, указов, постановлений и распоряжений Президента Туркменистана, а также в необходимых случаях направлять средства, сэкономленные по всем статьям расходов в процессе исполнения Централизованного и местных бюджетов, на другие статьи расходов.

Статья 9

Установить, что в случае поступления пенсионных отчислений на обязательное государственное пенсионное страхование свыше предусмотренного плана по доходам бюджета Пенсионного фонда Туркменистана, оплата в Пенсионный фонд Туркменистана может быть осуществлена с превышением на эту сумму установленного плана расходов Государственного бюджета.

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 25 ноября 2023 года. ///nCa, 27 ноября 2023 г.