Парламент Туркменистана принял закон о Государственном Бюджете на 2024 год

В субботу, 25 ноября, состоялось четвёртое заседание Меджлиса седьмого созыва, на котором был принят Закон О Государственном бюджете Туркменистана на 2024 год.
Заседанию Меджлиса предшествовал анализ и конкретные рекомендации Президента Сердара Бердымухамедова, высказанные относительно законопроекта.
Согласно Закону, необходимая часть расходов Государственного бюджета будет выделена на увеличение размеров заработной платы работников организаций, финансируемых из бюджета, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей, а также на реализацию проектов в этой области.
Ключевыми приоритетами бюджета на предстоящий год является поддержка социально-ориентированной государственной политики и высоких темпов роста экономики за счёт интенсивного развития всех отраслей и инвестиций в основные средства, внедрения современных рыночных механизмов.
Такие сегменты национальной экономики, как нефтегазовая отрасль, агропромышленный комплекс, транспорт, связь, строительство, текстильная и пищевая промышленность в следующем году получат дальнейшее развитие.
Будет продолжено возведение важных объектов транспортно-коммуникационной и производственной инфраструктуры.
На заседании рассмотрены показатели местных бюджетов, предусмотренных в проекте основного финансово-правового документа на предстоящий год.
Как сообщалось, на 2024 год запланированы меры в поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса, по наращиванию объёмов продукции отечественного производства, обеспечению продовольственного изобилия на внутренних рынках.
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В ходе заседания были приняты следующие законопроекты и поправки:
- Постановление Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2022 год».
- Закон «О присоединении к международной Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом»
- Законы О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
- Изменения и дополнения в Закон Туркменистана «Об охране объектов национального историко-культурного наследия».
Закон Туркменистана “О Государственном бюджете Туркменистана на 2024 год”
Статья 1
Утвердить Государственный бюджет Туркменистана на 2024 год по доходам и расходам в сумме 102 313,5 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 32 865,0 млн манатов.
Статья 2
Утвердить Централизованный бюджет Туркменистана на 2024 год по доходам и расходам в сумме 91 544,7 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 22 096,2 млн манатов.
Статья 3
Установить на 2024 год нормативы отчислений от общегосударственных налогов в бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:
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от налога на добавленную стоимость
|от налога на прибыль
|от налога за пользование недрами
|город Ашхабад
|1,4%
|1,4%
|1,4%
|город Аркадаг
|100,0%
|100,0%
|0%
|Ахалский велаят
|90,0%
|90,0%
|90,0%
|Балканский велаят
|28,0%
|28,0%
|27,0%
|Дашогузский велаят
|100,0%
|100,0%
|100,0%
|Лебапский велаят
|100,0%
|100,0%
|100,0%
|Марыйский велаят
|87,0%
|87,0%
|88,0%
Статья 4
Выделить в 2024 году из Централизованного бюджета Туркменистана ассигнования городу Аркадаг и велаятам в сумме 2 986,2 млн манатов для обеспечения сбалансированности их бюджетов, в том числе:
город Аркадаг 211,3 млн манатов
Дашогузский велаят 1 685,4 млн манатов
Лебапский велаят 1 089,5 млн манатов
Статья 5
Утвердить местные бюджеты в сумме 13 755,0 млн манатов, в том числе бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:
город Ашхабад 2 443,1 млн манатов
город Аркадаг 236,7 млн манатов
Ахалский велаят 1 658,9 млн манатов
Балканский велаят 1 538,7 млн манатов
Дашогузский велаят 2 478,5 млн манатов
Лебапский велаят 2 781,1 млн манатов
Марыйский велаят 2 618,0 млн манатов
Статья 6
Установить, что защищёнными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.
Статья 7
Установить, что в случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных заимствований и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств, в соответствии с законодательством Туркменистана.
Установить, что дополнительные доходы, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в 2024 году из других источников, а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по банковским кредитам, на финансирование направлений обеспечения устойчивого социально-экономического развития государства.
Статья 8
Поручить Министерству финансов и экономики Туркменистана вносить необходимые уточнения в показатели Государственного бюджета Туркменистана на 2024 год, вытекающие из законов Туркменистана, указов, постановлений и распоряжений Президента Туркменистана, а также в необходимых случаях направлять средства, сэкономленные по всем статьям расходов в процессе исполнения Централизованного и местных бюджетов, на другие статьи расходов.
Статья 9
Установить, что в случае поступления пенсионных отчислений на обязательное государственное пенсионное страхование свыше предусмотренного плана по доходам бюджета Пенсионного фонда Туркменистана, оплата в Пенсионный фонд Туркменистана может быть осуществлена с превышением на эту сумму установленного плана расходов Государственного бюджета.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 25 ноября 2023 года. ///nCa, 27 ноября 2023 г.