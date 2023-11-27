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Гендерные аспекты управления границами и безопасностью в центре внимания регионального семинара ОБСЕ в Туркменистане

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23-24 ноября 2023 года ОБСЕ организовала в Ашхабаде региональный семинар по учету гендерных аспектов в вопросах управления границами, который проводился в смешанном формате. В семинаре приняли участие, в режиме онлайн и лично, сотрудники пограничных ведомств и служб безопасности из пяти стран Центральной Азии.

С приветственными обращениями выступили глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, представитель Меджлиса (парламента) Туркменистана, посол Федеративной Республики Германия в Туркменистане, посол Норвегии в Туркменистане (с резиденцией в Осло), Постоянный представитель Польши при ОБСЕ и Старший советник ОБСЕ по гендерным вопросам.

В своем видеообращении к участникам на открытии регионального мероприятия Джон Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сказал: “Включение различных перспектив и представителей разных стран в разработку и реализацию национальных стратегий управления границами может способствовать повышению оперативной эффективности и безопасности пограничных служб”.

“Я хотел бы подчеркнуть роль женщин-военнослужащих в продвижении гендерного баланса в секторе безопасности, выступая в качестве примера для подражания в обществе и вдохновляя девушек и молодых женщин на карьеру в секторе безопасности, – добавил МакГрегор, – Кроме того, истории, рассказанные женщинами-военнослужащими, оказывают положительное влияние на молодежь, которая составляет значительную часть населения Центральной Азии”.

Региональное мероприятие стимулировало дискуссии, способствующие решению вопросов, связанных с достижением гендерного баланса в системе управления границами. Семинар ознакомил участников с передовым опытом государств-участников ОБСЕ в регионе Центральной Азии и за его пределами по продвижению многостороннего и межсекторального подхода к учету гендерных аспектов в секторе безопасности. Кроме того, с учетом постоянно возрастающего перемещения людей через границу на семинаре был рассмотрен гендерно-чувствительный подход к борьбе с торговлей людьми при пересечении границы.

Представители пяти стран Центральной Азии представили активную гендерно-ориентированную национальную политику своих стран, которая отражена во всех национальных программах социально-экономического развития. В мероприятии приняли участие ведущие профильные эксперты из Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, Программы по гендерным вопросам, Отдела по вопросам пограничного управления и безопасности границ и Отдела по противодействию терроризму Секретариата ОБСЕ, а также Пограничного колледжа для руководящего состава ОБСЕ.

Региональный семинар был организован в рамках внебюджетного мультидонорского проекта Центра ОБСЕ в Ашхабаде “Укрепление потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана” при финансовой поддержке Правительства Польши. ///ОБСЕ Ашхабад, 24 ноября 2023 г.

 

 

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