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В Ашхабаде стартовал Чемпионат мира по Курашу

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25 ноября в Ашхабаде состоялась церемония открытия 14-го Чемпионата мира по борьбе кураш.

Местом её проведения стал Спортивный комплекс боевых искусств, входящий в инфраструктуру столичного Олимпийского городка.

В торжественной обстановке зачитывается приветственное Обращение Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в котором отмечается:  «Мы считаем спорт важным направлением сотрудничества с государствами мира и стимулом укрепления дружественных отношений между народами. В этой связи в независимом нейтральном Туркменистане, являющемся членом Олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, реализуются масштабные спортивные проекты, благодаря которым в стране создаются все условия и возможности для организации на высоком уровне крупных спортивных соревнований, в том числе Азиатских игр, континентальных олимпиад и чемпионатов мира».

По окончании официальной части церемонии участникам торжества под звучание гаргы-туйдука был продемонстрирован видеоролик о красоте туркменской природы, национальных ценностях и богатствах страны.

Далее вниманию зрителей был представлен ряд танцевальных номеров, посвящённых национальной туркменской борьбе, туркменским коврам, предметам культурного наследия.

Завершилась церемония общим исполнением традиционного туркменского танца куштдепди.

Чемпионат мира по курашу продлится до 28 ноября. В нем принимают участие около 240 спортсменов из 50 стран мира.

В чемпионате задействовано более 300 волонтеров, около 500 врачей, водителей, сотрудников службы безопасности.

Кураш – древнейший вид единоборства с трехтысячелетней историей, связанной с Центральной Азией. География Кураша в современном мире не ограничивается Центральноазиатским регионом, этот вид спорта популярен сегодня по всему миру – от Боливии, Бразилии, Доминиканской Республики и Уругвая, до ЮАР, Маврикия, Нигерии, Фиджи, и Японии. Первый в истории чемпионат мира среди взрослых прошел в мае 1999 года в Ташкенте, Узбекистан. ///nCa, 26 ноября 2023 г. (Фото: TDH, Международная Ассоциация Кураша)

Несколько фото с церемонии:

 

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