Туркменистан может объявить о присоединении к Глобальному Метановому Обязательству на COP28

Туркменистан может объявить о присоединении к Глобальному Метановому Обязательству на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28). Об этом заявил на правительственном заседании в пятницу, 24 ноября, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Вопрос о присоединении Туркменистана к ГМО был рассмотрен на очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны окружающей среды, состоявшемся 23 ноября нынешнего года, сообщил он.

Руководитель МИД отчитался о ведущейся подготовке к участию в COP-28, а также о документах, которые предусматривается принять в ходе этого форума, и о запланированных в его рамках мероприятиях.

На Конференции COP-28 внимание ведущих государств мира будет обращено на вопрос присоединения к Глобальному метановому обязательству (GMP) как к одному из основных шагов в противодействии изменению климата.

Мередов рассказал об основных этапах деятельности Туркменистана в данном направлении.

На COP-26 Туркменистан поддержал инициативу Глобального метанового обязательства, выразив заинтересованность в её детальном изучении.

2 июня текущего года Постановлением Президента Туркменистана создана Межотраслевая комиссия высокого уровня по сокращению выбросов метана. Кроме того, утверждена Дорожная карта по развитию международного сотрудничества, направленного на изучение вопроса присоединения нашей страны к Глобальному метановому обязательству на 2023–2024 годы. В данной области также осуществляется совместная работа с Агентством США по международному развитию (ЮСАИД).

На сегодняшний день к Глобальному метановому обязательству (GMP) присоединилось около 150 государств.

Мередов предложил продолжить взаимодействие с международными организациями и странами-партнёрами в рамках совместных проектов и программ, направленных на выполнение условий ГМО на национальном уровне.

Помимо того, соответствующие министерства и ведомства страны проанализировали документы, которые предусматривается принять на Конференции COP-28. Исходя из этого предлагается присоединение к ряду из них Туркменистана.

Комментируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность документов, предусмотренных к принятию на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В данном контексте, отметив необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества со сторонами-участницами, глава государства дал вице-премьеру, руководителю МИД конкретные поручения.

Выступивший на заседании советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Аширгулы Беглиев также доложил о мерах, которые уже предпринимаются Туркменистаном в свете условий Глобального метанового обязательства.

В частности он представил информацию о предлагаемых конкретных шагах с целью снижения выбросов метана в атмосферу, в том числе за счёт использования современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий в сферах энергетики, промышленности и транспорта.

О Глобальном метановом обязательстве

https://www.globalmethanepledge.org/

О Глобальном метановом обязательстве было заявлено в ноябре 2021 года в Глазго на Конференции ООН по изменению климата (КС-26).

Участники, присоединяющиеся к Обязательству, соглашаются предпринять добровольные действия, чтобы внести свой вклад в коллективные усилия по сокращению глобальных выбросов метана по крайней мере на 30 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года, что может предотвратить потепление более чем на 0,2 градуса Цельсия к 2050 году. Это глобальная, а не национальная цель по сокращению выбросов.

Участники также обязуются переходить к использованию передовых методологий инвентаризации выбросов МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата). Они соглашаются работать над постоянным повышением точности, прозрачности, согласованности, сопоставимости и полноты национальных отчетов о кадастрах парниковых газов в соответствии с РКИК ООН и Парижским соглашением, а также обеспечивать большую прозрачность в ключевых секторах. ///nCa, 25 ноября 2023 г.