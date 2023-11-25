Мишленовские Звезды в Турции: в Списке Лучших – Новые Рестораны

В Турции прошла церемония объявления номинантов на включение в 2024 году в авторитетный и самый знаменитый в мире ресторанный рейтинг. Гид Мишлен объявил о своих предпочтениях в Стамбуле, Измире и Бодруме.

В список 2024 года в подборку путеводителя инспекторы Мишлен включили 15 ресторанов в Измире и 19 в Бодруме. Общее количество турецких ресторанов, представленных в справочнике, достигло 111. Из них 3 ресторана в Измире и 2 в Бодруме удостоены одной звезды MICHELIN, а 8 — Bib Gourmand (2 в Бодруме и 6 в Измире). В Стамбуле 25 ресторанов также недавно присоединились к выборке или находятся в стадии продвижения, в том числе 2 ресторана получили одну звезду MICHELIN и 8 получили Bib Gourmand. Таким образом, общее количество рекомендуемых ресторанов в Стамбуле достигло 77.

Гвендаль Пулленнек, международный директор гида MICHELIN, утверждает: «В этом году наши инспекторы снова были впечатлены кулинарной сценой Стамбула. Космополитический город со сложным характером, Стамбул предлагает удивительно богатую гастрономическую панораму: от классических турецких таверн до модных интернациональных заведений и современных ресторанов с непринужденной обстановкой. Эта вторая подборка, включающая 24 новых ресторана, в том числе два новых, отмеченных одной звездой Мишлен, разбросанных по всему городу, также иллюстрирует рост гастрономических стандартов, движимый поколением смелых поваров, гордящихся своими традициями».

«Наши команды особенно оценили различия между Измиром и Бодрумом, двумя городами, которые вошли в семью гидов MICHELIN. Местные корни, верность терруару и прочные связи с местными производителями — общие черты многих рекомендуемых ресторанов в Измире и его окрестностях. Об этом свидетельствует присвоение Зеленой звезды MICHELIN не менее чем трем ресторанам этого района. Бодрум, со своей стороны, предлагает интересную гастрономическую взаимодополняемость: на побережье процветают высококлассные заведения интернациональной кухни, а в центре города есть небольшие независимые рестораны, особенно живописные и доступные по цене», — продолжает Гвендал Пулленнек.

Семь ресторанов получили одну звезду MICHELIN

Впервые 3 ресторана в Измире были удостоены одной звезды MICHELIN. OD Urla под руководством шеф-повара Османа Сезенера выделяется своим аутентичным, глубоко укоренившимся кулинарным подходом. В этом семейном поместье, окруженном виноградниками и оливковыми рощами, шеф-повар и его команда демонстрируют лучшие местные ингредиенты. Половину из них выращивают непосредственно на месте, а оставшуюся часть закупают у местных производителей и ремесленников. Блюда простые, натуральные и местами деревенские, но каждое блюдо всегда выполнено идеально, а блюда, приготовленные на открытом дровах ресторана, заслуживают почетного упоминания.

В ресторане Teruar Urla шеф-повар Осман Сердароглу и его команда готовят блюда средиземноморской кухни с итальянскими нюансами, подчеркивая богатство местных продуктов. От сальтимбокки из баранины до жареных кабачков со свежим козьим сыром и сушеным йогуртом — блюда минималистичны, но удивительно богаты вкусом. Карта вин не менее впечатляет и отдает дань уважения различным терруарам Турции.

Озан и Серай Кумбасар создали уникальное место в Vino Locale. У этой восторженной пары нет иных амбиций, кроме как познакомить своих гостей с красотами их местности. Шеф-повар Озан Кумбасар использует только лучшие продукты, которые он особенно тщательно выбирает из местных источников. Меню, которое точно соответствует сезону, обновляется каждые шесть недель и включает в себя чувственную, изысканную кухню. В столовой Серай Кумбасар предлагает гурманам замечательный выбор региональных вин. Ее тележка с послеобеденными напитками также исключительна.

2 ресторана в Бодруме удостоены одной звезды MICHELIN. Кухня под руководством шеф-повара Османа Сезенера предлагает современную турецкую кухню с восхитительными международными акцентами. Здесь региональные и свежие продукты занимают центральное место в простых, щедрых и насыщенных блюдах, таких как осьминог, приготовленный на гриле на горячих углях и дополненный сальсой-верде, приготовленной из садовых трав.

После прогулки по великолепным прибрежным дорогам любители современной эгейской кухни насладятся рестораном Maçakızı, расположенным в одноименном отеле, который также рекомендует гид MICHELIN. Шеф-повар Арет Саакян предлагает креативные блюда, основанные на местных кулинарных традициях. Карта вин также первоклассная: от турецких и европейских вин до впечатляющего погреба с шампанским.

Наконец, 2 ресторана в Стамбуле получили одну звезду MICHELIN. В Arkestra шеф-повар Дженк Дебенсасон – уроженец Стамбула с международным опытом – демонстрирует степень своего опыта и кулинарного мастерства. ///nCa, 25 ноября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)