Торгово-промышленная палата Исламабада призывает ускорить реализацию проекта газопровода ТАПИ

Торгово-промышленная палата Исламабада (ICCI) призвала к ускорению реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), подчеркнув его потенциал для обеспечения Пакистана доступной энергией и стимулирования промышленного роста, сообщает пресс-служба ICCI.

В ходе встречи с почетным консулом Туркменистана в Пакистане Мохаммадом Якубом Табани исполняющий обязанности президента ICCI Фаад Вахид указал на важность укрепления двусторонних торгово-экономических связей между Пакистаном и Туркменистаном, отметив их большой потенциал для торговли различными видами товаров.

Вахид высказался за необходимость введения упрощенной визовой политики между двумя странами для бизнесменов, чтобы способствовать частым обменам торговыми делегациями.

Он также подчеркнул ключевую роль установления воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения между Пакистаном и странами Центральной Азии, отметив потенциал связуемости для расширения торговли Пакистана и экспорта в этот регион.

В свою очередь, Табани сказал, что Туркменистан, богатая энергоресурсами страна, может удовлетворить энергетические потребности Пакистана.

Он отметил, что Туркменистан производит дешевую электроэнергию, которая может поставляться в Пакистан для удовлетворения энергетических потребностей промышленности и растущего населения страны.

По мнению Табани, в свете того, что Туркменистан нацелен на обеспечение выхода к отрытым морям, территория Пакистана предоставляет собой кратчайший маршрут к океанам через порты Карачи и Гвадар. Таким образом, тесное сотрудничество между двумя странами привело бы к обоюдовыгодным результатам, уверен он.

Другие спикеры, в частности, Азхар уль Ислам Зафар, исполняющий обязанности старшего вице-президента, и Ахмед Хан, исполняющий обязанности вице-президента ICCI, заявили, что прямое авиасообщение между Пакистаном и Туркменистаном должно стать приоритетом для обеих стран в целях укрепления двусторонних деловых и инвестиционных отношений.///nCa, 24 ноября 2023 г. (Фото: ICCI)