МОМ представила национальным партнерам в Туркменистане оценку правовой базы по противодействию торговле людьми с учетом гендерных и возрастных аспектов

Ашхабад, 22 ноября 2023: Международная организация по миграции (МОМ) в Туркменистане представила членам Межведомственной рабочей группы по разработке и выполнению Национального плана действий по противодействию торговле людьми предварительные результаты оценки соответствующей национальной правовой базы с учетом гендерных и возрастных аспектов, проведенную в рамках проекта МОМ «Укрепление правовой базы Туркменистана по противодействию торговле людьми с учетом расширения возможностей молодежи и женщин», финансируемого Фондом развития МОМ.

По результатам оценки члены Межведомственной рабочей группы рассмотрели рекомендации МОМ по совершенствованию правовой базы в области противодействия торговле людьми в соответствии с международными стандартами и передовой практикой.

Рекомендации непосредственно относятся к таким сферам как криминализация торговли людьми и связанных с ней преступлений, расследование и уголовное преследование, идентификация жертв, статус и доступ к службам поддержки, а также предотвращение торговли людьми посредством безопасной миграции, расширение социально-экономических прав и возможностей женщин и молодежи.

В презентации рекомендаций по результатам оценки также были представлены примеры передового опыта стран Азии и Европы по противодействию торговле людьми, в которых основное внимание уделяется подходу, ориентированному на пострадавших в процессе выявления, перенаправления, уголовном преследовании, защите и реабилитации жертв торговли людьми. По словам международного эксперта МОМ Ирины Урумовой, проводившей оценку, «в Туркменистане применяются ключевые правовые положения по противодействию торговле людьми, но, наряду с этим, есть возможность дальнейшего совершенствования для обеспечения того, чтобы соответствующая

правовая база была подкреплена строгими подзаконными актами».

Участники презентации также рассмотрели вопросы межведомственного сотрудничества и большего вовлечения организаций гражданского сообщества в работу по противодействия торговле людьми.

Мероприятие предоставило хорошую возможность узнать о потребностях укрепления потенциала соответствующих государственных учреждений и организаций гражданского сообщества, которые будут учитываться при разработке дальнейших мероприятий по наращиванию потенциала соответствующих национальных партнеров и заинтересованных сторон.

Результаты оценки будут также использоваться в текущей работе по разработке нового Национального плана действия по противодействию торговле людьми при содействии МОМ в Туркменистане.

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Международная организация по миграции работает в Туркменистане с 1997 года. МОМ является одним из ключевых партнеров Туркменистана в работе по противодействию торговле людьми. Два предыдущих Национальных плана действий Туркменистана по противодействию торговле людьми (2016-2018 гг., 2020-2022 гг.) были разработаны и

имплементированы при содействии МОМ в Туркменистане. ///МОМ Туркменистан, 23 ноября 2023 г.