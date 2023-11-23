МИД Туркменистана и информационные структуры Исполкома СНГ обсуждают вопросы сотрудничества

22 ноября 2023 года в Москве делегация МИД Туркменистана провела ряд рабочих встреч с представителями Исполнительного комитета СНГ и Межгосударственного Фонда Гуманитарного Сотрудничества.

Начальник информационно-аналитического департамента Министерства иностранных дел Туркменистана Мурад Озбекбаев и ответственный секретарь журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана» Акмухаммед Джумакулиев встретились с директором информационно-аналитического департамента Исполнительного комитета СНГ Александром Матяшем и руководителем пресс-службы Исполкома СНГ Светланой Малининой, сообщает Исполком СНГ.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего информационного взаимодействия, практические аспекты освещения заседаний высших органов Содружества в печатных и электронных средствах массовой информации.

Также состоялась встреча с руководителем проекта информационного издания Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ «Форум плюс» Нелли Петковой, которая рассказала коллегам об информационном наполнении издания.

Стороны договорились о взаимодействии и дальнейшем сотрудничестве.///nCa, 23 ноября 2023 г.