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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, посвящённую 25-летию программы СПЕКА

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20 ноября 2023 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно одобрила Резолюцию, посвященную 25-летию Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Соавторами Резолюции выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В резолюции ГА ООН подчеркивается важная роль Специальной программы как региональной программы, способствующей взаимопониманию, экономическому сотрудничеству и региональному развитию государств-членов.

Документ отмечает прогресс, достигнутый в странах Центральной Азии, их интеграцию в экономику Европы и Азии и вклад в мировой экономический рост.

Наряду с этим, Резолюции призывает страны СПЕКА изучить возможность учреждения многостороннего партнерского целевого фонда Организации Объединенных Наций для
эффективного и своевременного привлечения финансовых ресурсов в целях осуществления проектов в рамках Специальной программы.

Также в резолюции упомянута необходимость дальнейшего развития регионального сотрудничества между странами Центральной Азии в целях достижения Целей устойчивого развития и развития дружественных добрососедских отношений.

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года Ташкентской декларацией. Тогда исторический документ подписали президенты стран Центральной Азии и Исполнительные секретари Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно оказывают всестороннюю поддержку деятельности в рамках Программы в тесном сотрудничестве с Постоянными координаторами ООН в странах СПЕКА.

В настоящее время в Программе председательствует Азербайджан. В Баку проходит Неделя СПЕКА. На форуме обсуждают важную роль региона в диверсификации транзитных маршрутов, цифровизации, развитии торговли и транспорта, а также выполнении целей в области устойчивого развития.///nCa, 22 ноября 2023 г.

 

 

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