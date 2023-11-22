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АБР назначил нового вице-президента по Южной, Центральной и Западной Азии

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Азиатский банк развития (АБР) назначил Инмин Яна вице-президентом (Южная, Центральная и Западная Азия) сроком на 3 года. Он будет отвечать за управление операциями Департамента Центральной и Западной Азии и Департамента Южной Азии, сообщается на официальном сайте Банка.

Г-н Ян имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере экономического развития. Он работал над различными вопросами, начиная от операционной деятельности и заканчивая разработкой политики. Он занимал различные руководящие должности в Министерстве финансов Китайской Народной Республики (КНР) и в настоящее время является генеральным директором Департамента международных экономических отношений.

Г-н Ян обладает глубоким пониманием деятельности многосторонних банков развития, поскольку занимал должность исполнительного директора по КНР как во Всемирном банке, так и в АБР, а также уполномоченного представителя КНР на переговорах по созданию Нового Банка развития. Он также был членом правления и совета директоров Глобального экологического фонда, Глобального инфраструктурного фонда и Зеленого климатического фонда. Отвечая за сотрудничество между КНР и АБР в Министерстве финансов, он активно поддерживал создание Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, Фонда сокращения бедности и регионального сотрудничества КНР, а также Механизма кредитных гарантий и инвестиций.

Г-н Ян имеет степень магистра экономики развития в Манчестерском университете и степень магистра литературной критики в Пекинском университете иностранных языков. Он получил степень бакалавра английского языка и литературы в Хэбэйском педагогическом университете. ///nCa, 22 ноября 2023 г.

 

 

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