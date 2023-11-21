Во Всемирный день ребенка запущен синтезатор речи на туркменском языке

Ашхабад, 20 ноября 2023 г. – Во Всемирный день ребенка ЮНИСЕФ в Туркменистане в сотрудничестве с Министерством образования Туркменистана запустил синтезатор речи на туркменском языке. Это новое дополнение к программному обеспечению позволяет жителям Туркменистана с нарушениями зрения впервые получить доступ к текстам на туркменском языке с помощью технологии преобразования текста в речь. Эта новаторская инициатива демонстрирует стремление страны к расширению доступности и образовательных возможностей для детей и взрослых с нарушениями зрения.

На мероприятии в здании ООН присутствовали пользователи нового программного обеспечения, а также представители правительства, образовательных учреждений и национальных СМИ.

Это достижение стало возможным благодаря активной совместной работе Министерства образования, Глобального партнерства по ассистивным технологиям “ATScale”, Общества слепых и глухих Туркменистана, компании “Louder Pages” (производители RHVoice) и ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Тесные консультации с Обществом слепых и глухих Туркменистана позволили убедиться в том, что при разработке программного обеспечения учитываются уникальные потребности и перспективы сообщества людей с нарушениями зрения. В результате был создан инновационный инструмент, способствующий созданию более инклюзивной среды обучения для всех.

Программа с туркменским названием “Dunya” доступна для бесплатной загрузки и установки. Она работает на платформах Windows и Android. Программа также доступна в виде специального дополнения для программ чтения с экрана JAWS и NVDA. Программное обеспечение для системы Android доступно для загрузки на платформе Play Market.

После установки программы пользователи могут регулировать высоту голоса, громкость и скорость чтения. Помимо традиционных применений, туркменская голосовая программа “текст в речь” открывает возможности для чтения электронных книг, использования других существующих коммуникационных программ, а также создания аудиозаписей из текстовых файлов.

Это приложение, выпущенное во Всемирный день ребенка, было разработано для того, чтобы обеспечить более инклюзивное и доступное будущее для всех детей в Туркменистане. “Как правозащитная организация, мы рады поддержать детей и молодежь с нарушениями зрения, позволяя им реализовать свои права на образование и доступ к информации”, – сказал Мохаммад Файязи, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///ЮНИСЕФ Туркменистан, 20 ноября