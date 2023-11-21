Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном достиг почти 940 миллионов долларов

За январь-октябрь 2023 года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном составил 939,1 млн.долл.США, сообщает Агентство статистики при Президенте Узбекистана.

При этом экспорт узбекской продукции в Туркменистан оценивается в 143,7 млн.долл.США, а импорт из Туркменистана составил – 795,5 млн.долл.США.

Согласно данным, Туркменистан входит в семерку крупнейших торгово-экономических партнеров Узбекистана.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 198 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (21,2 %), Россией (15,6 %), Казахстаном (7,0 %), Турцией (5,1 %) и Республикой Корея (3,7 %).

Наибольший объем внешнеторгового оборота Узбекистана со странами СНГ зафиксирован с Россией (47,3 %), Казахстаном (21,4 %) и Туркменистаном (5,6 %).

В целом по итогам января-октября 2023 года в Узбекистан было импортировано товаров и услуг из 175 стран. Более 2/3 импорта приходятся на такие крупные страны-партнеры, как КНР, Россия, Казахстан, Республика Корея, Турция, Германия и Туркменистан.

Из общего объема товарооборота экспорт Узбекистана составил 20,47 млрд. долл. США (к январю-октябрю 2023 года отмечено увеличение на 29,1 %), а импорт – 30,5 млрд. долл. США (увеличение на 22,7 %). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму -10,03 млрд. долл. США. ///nCa, 20 ноября 2023 г.