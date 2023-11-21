Корея и страны Центральной Азии запустили Форум мозговых центров

20 ноября 2023 года в Сеуле состоялся Круглый стол мозговых центров стран Центральной Азии и Республики Корея, сообщает МИД Казахстана.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы сотрудничества в рамках Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК).

Выступая на мероприятии, Посол Казахстана Нургали Арыстанов особо отметил важность всестороннего развития взаимодействия по линии мозговых центров в целях укрепления политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Республикой Корея, а также подчеркнул поступательный характер регионального сотрудничества в рамках форума сотрудничества ЦАРК.

По итогам мероприятия стороны договорились о запуске регулярного Форума мозговых центров стран Центральной Азии и Республики Корея в соответствии с решением глав внешнеполитических ведомств стран-участниц.

В рамках Форума аналитические институты будут представлять рекомендации и предложения по перспективным направлениям кооперации в данном формате. В качестве итогового документа круглого стола принято Совместное заявление, в котором зафиксированы основные договорённости аналитических центров.

Ниже приводим текст Совместного заявления, опубликованного Посольством Казахстана в Корее:

Совместное заявление о запуске Корейско-Центральноазиатского форума аналитических центров

20 ноября 2023 года в Сеуле состоялась конференция “Круглый стол аналитических центров Корея -Центральная Азия с участием Корейского фонда (оператора Секретариата Форума сотрудничества Корея-Центральная Азия), Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики, Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, Посольства Туркменистана в Республике Корея, и Международного института Центральной Азии Узбекистана. Круглый стол, посвященный сотрудничеству между аналитическими центрами и экспертами из Кореи и Центральной Азии, был инициирован в развитие предложения, сделанного 25 октября 2022 года на 15-м Форуме сотрудничества Корея-Центральная Азия, проходившем в Пусане.

Представители сторон приняли участие в дискуссиях, направленных на обзор результатов сотрудничества между Кореей и Центральной Азией с момента установления дипломатических отношений, а также будущих перспектив развития взаимоотношений. Представители заявили, что роль институтов стратегических исследований имеет решающее значение для дальнейшего повышения уровня сотрудничества между Кореей и странами Центральной Азии путем разработки совместных политических стратегий и выдвижения дальновидной повестки дня сотрудничества.

Представители подчеркнули, что с этой целью следует создать и проводить на регулярной основе диалоговую платформу между аналитическими центрами и экспертами из Кореи и стран Центральной Азии. Соответственно, было предложено создать Корейско-Центральноазиатский форум аналитических центров в качестве сети сотрудничества между крупнейшими исследовательскими институтами Кореи и Центральной Азии.

В связи с этим представители договорились запустить Корейско-Центральноазиатский аналитический форум со следующей направленностью:

– Форум будет собираться на ежегодной основе, основываясь на принципе взаимности.

– Первый форум состоится в Республике Корея в 2024 году.

– Участники форума примут участие в углубленных дискуссиях по общим для них региональным и глобальным проблемам.

– По рекомендации существующего учреждения-члена в состав форума могут быть приняты новые члены или они могут участвовать в его заседаниях с целью содействия его эффективному функционированию.

Шесть представителей подтвердили свои намерения продолжить консультации для реализации идеи создания форума. ///nCa, 21 ноября 2023 г.