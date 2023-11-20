ВОЗ оказывает техническую консультативную поддержку в реализации программы mhGAP-IG по охране психического здоровья в Туркменистане

13 ноября Страновой офис ВОЗ в Туркменистане принял д-ра Питера Хьюза, эксперта Европейского отделения ВОЗ по программе mhGAP-IG.

Целью визита было оказание технической консультативной поддержки в реализации программы mhGAP-IG (Mental Health Action Gap) в Туркменистане.

Кроме того, визит включал пилотирование программы mhGAP-IG в Международном травматологическом центре, внедрение программы EQUIP (обеспечение качественного оказания психологической поддержки) и проведение 6-дневного тренинга по mhGAP-IG в период с 13 по 18 ноября 2023 года.

Комплексный тренинг под руководством доктора Питера Хьюза был направлен на повышение квалификации семейных врачей, неврологов и психиатров в области психического здоровья, оказывающих психологическую поддержку пациентам. В начале тренинга участники прошли предварительный тест, чтобы проверить свой уровень знаний в mhGAP. В тренинге приняли участие представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Международного центра травматологии, Центра профилактики алкоголизма, наркомании и психических заболеваний, Туркменского государственного медицинского университета имени М. Гаррыева, а также семейные врачи и неврологи из домов здоровья, ответственных за внедрение mhGAP-IG в стране.

После тренинга будут проведены каскадные тренинги и поддерживающий надзор, чтобы обеспечить эффективное распространение знаний, полученных в рамках учебной программы mhGAP.

В ходе 6-дневного тренинга были рассмотрены различные темы, включая введение в руководство mhGAP и педагогические навыки для лечения пограничных расстройств, таких как депрессия, неврозы, стресс, психическое здоровье детей и подростков, эпилепсия, депрессивное состояние, профилактика самоубийств, слабоумие.

После тренинга участники приняли участие в сессии вопросов и ответов и прошли посттренинговый тест, чтобы оценить уровень полученных знаний. В конце тренинга участникам были вручены сертификаты об успешном прохождении тренинга от Представительства ВОЗ в Туркменистане и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. ///ООН в Туркменистане, 17 ноября 2023 г.