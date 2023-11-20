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Туркменистан первым водрузил государственный флаг на строительной площадке «ЭКСПО – 2025»

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Туркменистан первым водрузил Государственный флаг на строительной площадке Всемирной выставки «ЭКСПО-2025», которая пройдет в Японии с 13 апреля по 13 октября 2025 года. Об этом сообщает газета «Бизнес реклама».

Следует отметить, что в мероприятии, получившем большой резонанс в японских сми, приняли участие министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Б.Гочмоллаев, руководители Японской ассоциации Всемирной выставки «ЭКСПО – 2025» и подрядчик туркменского павильона ХО «Белли».

Напомним, что 16 ноября 2023 года в Осаке Туркменистану был официально передан земельный участок под строительство  Национального павильона на Всемирной выставке EXPO-2025. Туркменистан стал одной из первых стран, получивших участок.

Оргкомитет передал соответствующий документ туркменской делегации, возглавленной Министром торговли и внешнеэкономических связей Б.Гочмоллаевым.

В ходе визита делегация ознакомилась с ходом строительства Всемирной выставки «ЭКСПО-2025», а также осмотрела площадку туркменского павильона.

Площадка выставки расположена на искусственном острове Юмешима, расположенном в прибрежной полосе города Осака, откуда посетителям открывается вид на Внутреннее море Сето.

Тема ЭКСПО 2025 – «Создание общества будущего для нашей жизни» призвана навести на размышления о том, как мы хотим жить и как максимизировать свой потенциал. Эта тема также нацелена на стимулирование совместной созидательной работы международного сообщества в построении устойчивого общества.

Другими словами, на ЭКСПО впервые будет поставлен прямой вопрос: «Что такое счастливый образ жизни?».

Спасение жизней, расширение прав и возможностей жизней и объединение жизней — три подтемы выставки. Японская культура издавна основывалась на убеждении, что любой материал, от всего живого до даже камешка на дороге, имеет свою уникальную жизнь. Имея это в виду, ЭКСПО приветствует рассмотрение «жизни» не только для людей, но и в более широком смысле разнообразных творений и природы, которые окружают людей.  ///nCa, 20 ноября 2023 г. (Фото: Бизнес Реклама, Официальный вебсайт ЭКСПО-2025)

 

 

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