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Туркменская делегация приняла участие в Саммите «Единое сердце за Палестину»

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Под патронажем супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана г-жи Эмине Эрдоган, 15 ноября 2023 года в Стамбуле состоялся саммит под названием «Единое сердце за Палестину».

От имени Туркменистана в мероприятии приняли участие дипломат Чинар Рустемова, Председатель Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодёжной политике Бахар Сейидова, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, председатель Национального центра Союза профсоюзов Туркменистана, председатель Союза женщин Туркменистана Акджемал Дурдыева и главный редактор газеты «Нейтральный Туркменистан» Майя Алимова.

Г-жа Эмине Эрдоган, выступая на саммите, подчеркнула: «Прекращение огня хоть и является нашей главной целью, оно не является конечной целью. Давайте в один голос призовем весь мир объединить наши усилия для достижения прочного мира в Палестине и Израиле. Мы обязаны палестинским детям и молодежи обеспечить достойное будущее, кроме смерти или гибели. Вот почему сейчас настало время построить давно назревший мир, обещанный решением о создании двух государств и созданием полностью независимого Государства Палестина, территориальная целостность которого будет сохранена, со столицей Восточном Иерусалиме».

Также в саммите приняли участие высокопоставленные представители Катара, Сенегала, Малайзии, Узбекистана, Конго, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Ливана, Шотландии, Ливии, Палестины, ОАЭ, Египта. Первые леди Азербайджана и Венесуэлы направили видеопослания участникам саммита. ///nCa, 17 ноября 2023 г. (Источник фото – официальный вебсайт Президента Турции)

 

 

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