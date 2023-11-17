Туркмено-Китайские отношения носят стратегический характер и успешно развиваются по всем направлениям – Президент Туркменистана

В четверг, 16 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял члена Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретаря партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуйя.

В ходе встречи, Президент Бердымухамедов отметил, что двусторонние отношения между Туркменистаном и КНР носят стратегический характер и успешно развиваются по различным направлениям.

Он подчеркнул, что благоприятные условия для развития эффективного межгосударственного диалога создают высокий уровень доверия и дружбы между главами двух государств, а также близость взглядов по актуальным вопросам международной повестки.

В этом году Президент Бердымухамедов дважды посещал Китай, а недавно Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов участвовал в Третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь» в Пекине.

По мнению глав двух государств, достигнутые по итогам этих визитов важные соглашения и подписанный солидный пакет документов будут способствовать дальнейшему развитию конструктивных отношений.

Сегодня Туркменистан и Китай успешно сотрудничают не только на двусторонней, но и многосторонней основе, в первую очередь в рамках ООН.

Большое значение придаётся межгосударственному диалогу в формате «Центральная Азия–Китай».

Президент Бердымухамедов отметил, что Туркменистан принимает активное участие в процессе возрождения Великого Шелкового Пути в новом качестве, проводя конкретные мероприятия. Так, в соответствии с инициативой, озвученной Президентом Сердаром Бердымухамедовым на первом Саммите глав государств формата «Центральная Азия–Китай», в эти дни в Мары проходит Форум молодёжи стран Центральной Азии и Китая.

В свою очередь, Синжуй отметил, что активно развиваются отношения между парламентами и партиями двух стран.

Сферы науки, образования, культуры и искусства стали за эти годы действенным инструментом, сближающим дружественные туркменский и китайский народы.

По мнению сторон, подписанные на днях Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения преподавателями китайского языка между Центром преподавания китайского языка и сотрудничества (КНР) и отдельными вузами Туркменистана – Туркменским государственным университетом имени Махтумкули, Международным университетом гуманитарных наук и развития и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади – придадут новый импульс активизации традиционных гуманитарных связей. ///nCa, 17 ноября 2023 г.

Министр иностранных дел Мередов и Ма Синжуй обсудили вопросы туркмено-китайского стратегического сотрудничества

16 ноября 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл переговоры с делегацией Китайской Народной Республики во главе с членом Политбюро ЦК КПК, секретарём партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй.

Во время встречи стороны обсудили приоритетные направления туркмено-китайского партнёрства по широкому спектру вопросов, также обменялись мнениями по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров глав государств, а также в рамках визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в КНР в октябре этого года для участия в работе третьего Форума «Один пояс, один путь».

Министр отметил, что сегодня туркмено-китайские отношения всестороннего стратегического партнёрства динамично развиваются по многим направлениям, главным фактором этого является доверительный и дружеский диалог руководства двух стран. При этом, подчёркнуто, что активные контакты на уровне глав государств задают тон дальнейшему укреплению двусторонних отношений, в том числе, служат мощным импульсом для развития связей между регионами двух стран.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам расширения торгово-экономических связей.

Выделяя успешное взаимодействие в сфере образования, науки, культурных обменов, изучении китайского языка в Туркменистане, собеседники были едины во мнении, что культурно-гуманитарная сфера является важной составляющей двусторонних отношений. При этом обозначена актуальность активизации контактов между молодёжью двух стран. В этой связи, отмечено, что, по инициативе Президента Туркменистана, озвученной на первом Саммите глав государств формата «Центральная Азия-Китай», прошедшем в городе Сиань в мае текущего года, в эти дни в Мары проходит Форум молодёжи стран Центральной Азии и Китая «Новая эпоха Великого Шёлкового пути».

В контексте активизации межрегиональных связей, в том числе, с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, обозначены приоритеты взаимодействия в области сельского хозяйства, торговли, энергетики, медицины, образования, культуры и туризма. ///МИД Туркменистана, 16 ноября 2023 г.