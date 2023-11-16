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В Вене вручены инструменты о присоединении Туркменистана к Конвенциям МАГАТЭ

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14 ноября 2023 года в штаб-квартире МАГАТЭ состоялась церемония вручения послом Туркменистана в Австрии Х.Аманназаровым генеральному директору Агентства Р.Гросси инструментов о присоединении Туркменистана к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, а также к Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

В рамках церемонии стороны провели переговоры, в ходе которых была дана позитивная оценка развитию сотрудничества между Туркменистаном и МАГАТЭ. Также состоялся обмен мнениями по предстоящим задачам в соответствующих направлениях сотрудничества.

Присоединение Туркменистана к вышеуказанным Конвенциям был утверждён Меджлисом Туркменистана в октябре 2023 года. Конвенции вступают в силу для Туркменистана через 30 дней после вручения инструментов о присоединении. ///МИД Туркменистана, 15 ноября 2023 г.

 

 

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