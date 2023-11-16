В Ашхабаде обсуждают развитие мультимодального транспортного маршрута CASCA+

15 ноября в Ашхабаде начало свою работу трехдневное заседание руководителей железнодорожных ведомств стран-участниц международного мультимодального транспортного коридора «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа» (CASCA+).

На заседании представители государственного и частного секторов стран-участниц транспортного коридора обсуждают активизацию работы маршрута.

В частности были рассмотрены такие вопросы как о применении специальных тарифов на порожние контейнеры на всех маршрутах, применение специальных тарифов на вагонные перевозки угля, мазута, удобрений, серы, нефтепродуктов, жмыха, сахара-сырца и шрота для увеличения грузопотока по данному коридору, сообщает Международный информационный центр Туркменистана.

CASCA+ – совместная инициатива государственных железных дорог Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

В настоящее время этот маршрут охватывает три региона – Центральная Азия (Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан), Южный Кавказ (Азербайджан и Грузия), а также Анатолия (Турция). CASCA – сокращённое название этих регионов на английском языке (Central Asia, South Caucasus and Anatolia).

Знак «+» в названии маршрута обозначает готовность принять новых потенциальных участников.

Маршрут CASCA+ является продолжением международного мультимодального маршрута Страны Азиатско-Тихоокеанского региона–Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Европа, созданного в 2019 году в Ташкенте на встрече руководителей государственных железных дорог этих стран. Турция присоединилась к проекту в декабре 2021 года.

Доля Туркменистана в перевозках по данному маршруту со дня его запуска составила около 30 тысяч контейнеров, в том числе 9 000 контейнеров в направлении импорта, 12 000 – экспорта и 9 000 – транзита.

Цель операторов – нарастить объёмы контейнерных перевозок до 30 тысяч контейнеров в текущем году.

Одной из основных целей маршрута является обеспечение транспортной связности между странами Центральной Азии и Европы. Знаковым событием в этом контексте стал контейнерный блок-поезд из Узбекистана в Болгарию, состоявший из 46 вагонов и 91 единицы контейнеров. Он был отправлен странами маршрута в декабре 2022 года и проследовал по пути Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Болгария – Европа протяжённостью более 4000 км. Основная задача заключается в том, чтобы такие контейнерные составы по данному маршруту курсировали на регулярной основе. ///nCa, 16 ноября 2023 г.