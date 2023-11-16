Послы стран Центральной Азии в Австрии посетили Грац – второй по численности австрийский город



8-9 ноября 2023 года по инициативе Посла Кыргызской Республики в Австрии Толенды Макеева, послы стран Центральной Азии в Австрии посетили в столицу Федеральной земли Австрии Штирия (Steiermark) – город Грац, сообщает МИД Кыргызстана.

Визит был организован при поддержке Штефана Дюсса, Управляющего директора австрийской компании «The eee group GmbH».

В поездке также принял участие Посол Туркменистана в Австрии Хемра Аманназаров.

В ходе визита Послы встретились с мэром города Грац г-жой Элке Кар, губернатором Федеральной земли Штирия Кристофером Дрекслером, посетили Технический университет Граца, Университет Граца и ознакомились с их деятельностью. Кроме того, для Послов были представлены презентации представителей крупных промышленных компаний Штирии.

В ходе встречи с Губернатором Штирии главы дипломатических миссий поблагодарили его за поддержку инициативы Послов государств Центральной Азии в Австрии по ежегодному проведению Регионального бизнес-форума «Центральная Азия – Штирия» в Граце и выразили уверенность в том, что это позволит поднять дальнейшее сотрудничество на качественно новый уровень. Первый такой форум состоялся в июне 2022 года.

Т.Макеев поинтересовался достижениями Граца в сфере инноваций, новых технологий и образования и предложил обсудить пути сотрудничества и партнерства городов стран Центральной Азии и Граца посредством реализации совместных проектов.

Штирия расположена на юго-востоке страны, это вторая по величине федеральная земля Австрии. Столица региона Грац 一 второй по численности населения город после Вены. Регион обладает развитой промышленной, производственной и сельскохозяйственной инфраструктурой. В Штирии расположен один из крупнейших в Европе кластеров экологических технологий, который включает свыше 180 компаний. ///nCa, 16 ноября 2023 г.