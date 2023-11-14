Туркменский профильный исследовательский институт награжден за плодотворное туркмено-российское сотрудничество в деле борьбы с опустыниванием

Национальный институт пустынь, растительного и животного мира (НИПРЖМ, Туркменистан) был награжден памятной юбилейной медалью А.Н.Костякова – основоположника мелиоративной науки России, за плодотворное российско-туркменское сотрудничество в сфере экологии, водопользования и борьбы с опустыниванием земель. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Диплом и медаль были вручены директору НИПРЖМ, кандидату биологических наук Пирли Кепбанову в ходе круглого стола с участием российских и туркменских пустыноведов.

Участниками мероприятия под названием «Подходы в решении вопросов опустынивания и деградации земель: опыт Национального института пустынь, растительного и животного мира (НИПРЖМ, Туркменистан) и Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации им.Костякова (ВНИИГиМ, Российская Федерация)» стали руководители структурных научных институтов и производственных подразделений министерств и ведомств Туркменистана – охраны окружающей среды, сельского и водного хозяйств, учёные Академии наук Туркменистана, туркменские и российские эксперты в области землепользования, мелиорации, гидротехники, ГИС-технологий, лесоводства, защиты биоразнообразия.

Опыт Туркменистана в борьбе с опустыниванием

Старейшина туркменской пустыноведческой науки – член-корреспондент АНТ, доктор географических наук профессор Аманклыч Бабаев в ходе круглого стола отметил, что в рамках выполнения глобальной Конвенции по борьбе с опустыниванием НИПРЖМ разработал теоретические и практические установки, в том числе Национальную программу действий по борьбе с опустыниванием, согласно которой в стране проводятся мероприятия по восстановлению деградированных земель и обращению вспять процессов опустынивания.

Одна из мер – массовые лесопосадки.

Докладчик обратил внимание на то, что в Каракумах есть 6000 колодцев, вокруг которых со временем образуются пустынные почвы, лишённые растительности, что видно из космоса, включая и дороги, которые к ним ведут. Учёные исследуют возможности исправить и такие явления, ликвидировать оголённые территории.

Начальник научно-исследовательского отдела проектного института «Türkmensuwylymtaslama» (Туркменский водный проект) Гурбаняз Хомматов рассказал, что в местах, где пролегают сети коллекторно-дренажных вод по системе каналов Туркменского озера «Altyn asyr», благодаря испарению и обводнению прослеживается благотворное влияние на объекты живой природы. С другой стороны, продолжал докладчик, на фоне аридизации климата изменились условия приживаемости пустынных растений в природе и в местах, которые человек подвергает облесению в целях защиты от солёных и пыльных ветров с высохшего дна Аральского моря.

Туркменистан обновляет Национальную программу действий по борьбе с опустыниванием

Директор Научно-информационного центра Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала, кандидат биологических наук Мухаммет Дуриков рассказал об обновлении Национальной программы действий по борьбе с опустыниванием (НПДБО) в Туркменистане, которая была принята в 1997 году.

Новая редакция НПДБО предусматривает комплекс мероприятий, в том числе распространение наилучших практик по устойчивому управлению земельными ресурсами среди землепользователей. Это будет программный документ по предотвращению деградации природных пастбищ и орошаемых земель, лесовосстановлению в условиях изменения климата, гармонизирующий с соответствующими международными программами.

Региональный проект ФАО/ГЭФ в Туркменистане

Руководитель регионального проекта ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолённых сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции» в Туркменистане Рахман Ханеков сообщил, что проект реализуется в трёх агроэкологических регионах страны, где создано восемь лесопитомников.

Кроме того, проект оказывает помощь в проведении систем капельного орошения, внедрении ресурсосберегающих технологий в животноводческих хозяйствах, в частности, в строительстве колодцев и сардоб.

Уже построено десять подобных сооружений, в планах–ещё столько же, а также 15 теплиц для выполнения планов Национальной лесной программы Туркменистана на местах.

В рамках материально-технической помощи осуществляются закупки мини-тракторов и лазерных планировщиков для партнёров, комплектов для проведения лабораторных исследований, проводятся тренинги. ///nCa, 14 ноября 2023 г. (Фото: газета “Нейтральный Туркменистан”)