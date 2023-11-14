Центральноазиатская сеть по безгражданству готовится к Глобальному форуму по вопросам беженцев 2023

25-27 октября 2023 года Центральноазиатская сеть по безгражданству (Сеть) при поддержке Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) провела свое 7-е ежегодное заседание в ООН Плаза в Алматы.

В качестве членов Сети организации гражданского общества и образовательные учреждения из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана делятся передовым опытом в области сокращения и предотвращения безгражданства. С момента начала глобальной кампании #IBelong (Я принадлежу) в 2014 году, направленной на искоренение безгражданства в течение десяти лет, государства Центральной Азии разрешили более 190 000 случаев безгражданства. Собравшись в ООН Плаза ООН в Алматы, члены Сети обсудили совместные действия по закреплению и ускорению этого прогресса, а также для поддержки государств в достижении цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года – «не оставить никого позади».

«Эта встреча знаменует девятую годовщину глобальной кампании #IBelong. Учитывая, что до окончания кампании в 2024 году остался всего один год, Центральноазиатская сеть по безгражданству имеет уникальную возможность продемонстрировать свои лучшие практики другим регионам мира», — сказал Думитру Липкану, заместитель представителя УВКБ ООН.

Одной из целей ежегодного собрания Сети было также сформулировать обязательства для второго Глобального форума по вопросам беженцам, крупнейшего в мире международного собрания по проблемам беженцев, которое состоится в середине декабря в Женеве.

В середине кампании #IBelong в 2019 году УВКБ ООН провело Встречу высокого уровня по безгражданству, которая предоставила возможность государствам, в том числе из Центральной Азии, взять на себя обязательства по решению проблемы безгражданства, которые были включены в первый форум по вопросам беженцев в декабре 2019 года.

Благодаря этим обязательствам, представленным на Глобальном форуме по вопросам беженцев Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном и Туркменистаном тысячи бывших лиц без гражданства или лиц с неопределенным гражданством получили подтверждение своего гражданства, а риски безгражданства были снижены.

Хотя государства несут ответственность за законы и процедуры, необходимые для решения проблемы безгражданства, другие заинтересованные стороны – ООН, международные организации, гражданское общество, научные круги и сами лица без гражданства – должны сыграть свою роль в поддержке этих усилий. Сотрудничество и обязательства по-прежнему важны для искоренения безгражданства.

«Предоставление гражданства находится в руках правительств. Но мы как члены Сети, представляющие гражданское общество и образовательные учреждения, также можем внести свой вклад в совместные усилия по обеспечению права каждого на гражданство и рассмотреть обязательства для Глобального форума по вопросам беженцев, которые могут стать дополнительным руководством для наших стран в области прекращения безгражданства», — сказал координатор Сети Азизбек Ашуров, лауреат премии Нансена за поддержку Правительства Кыргызстана в решении проблемы безгражданства в 2019 году.

В ходе своего ежегодного собрания члены Сети обсудили усиление юридической помощи лицам без гражданства и лицам без документов, продвижение присоединения к конвенциям о безгражданстве, совершенствование национального законодательства и разработку новых инициатив по наращиванию потенциала в сфере решения проблем безгражданства.

7-е ежегодное собрание также предоставило Сети возможность приветствовать новых членов из Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана: в том числе Ассоциацию юридических клиник из Кыргызской Республики, Университет КИМЭП из Казахстана и Общество международных правозащитников из Узбекистана. С момента своего создания в 2016 году Сеть в настоящее время выросла до одиннадцати членов гражданского общества и образовательных организаций Центральной Азии.

По состоянию на сентябрь 2023 года в Центральной Азии насчитывалось около 41 400 лиц без гражданства. Поскольку выявление лиц без гражданства продолжается, считается, что истинное их число выше. В 2024 году УВКБ ООН вместе с Центральноазиатской сетью по безгражданству и другими партнерами продолжит поддерживать усилия государств Центральной Азии по присоединению к обеим Конвенциям о безгражданстве, искоренению безгражданства в рамках кампании #IBelong, разработке и совершенствованию процедур определения безгражданства, а также приведению национального законодательства и практики в соответствие с международными стандартами по предотвращению безгражданства. ///УВКБ ООН Центральная Азия, 13 ноября 2023 г.