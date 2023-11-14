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ПРООН и партнеры проводят семинар по созданию региональной информационной платформы ЦУР для стран Центральной Азии

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Ашхабад, 13 ноября 2023 г.: С 6 по 10 ноября 2023 г. в Ашхабаде был проведен семинар по созданию Региональной информационной платформы ЦУР для стран Центральной Азии. Данный проект по созданию информационной панели ЦУР реализуется при технической поддержке Стамбульского регионального центра ПРООН и Института экономических исследований Министерства национальной экономики Республики Казахстан в рамках финансируемого Европейским Союзом (ЕС) проекта «Региональная платформа ЦУР в Центральной Азии».

Создание информационной платформы ЦУР будет способствовать обмену знаниями, расширению статистического потенциала и обеспечению эффективного мониторинга ЦУР в стране и во всем Центральноазиатском регионе.

Пятидневный тренинг, в котором приняли участие представители различных министерств и ведомств Туркменистана, предоставил площадку для обсуждения результатов работы и дальнейших действий по формированию вышеупомянутой информационной платформы.

Семинар провели представители Института экономических исследований Министерства национальной экономики Республики Казахстан – Бакытгул Хамбар, Директор Секретариата по ЦУР и Мадина Нуржанова, ведущий эксперт Секретариата по ЦУР, которые ознакомили представителей национальных министерств и ведомств с результатами анализа национальных индикаторов по ЦУР. В ходе тренинга, Михаил Пелях, Программный специалист по зеленой экономике и занятости Стамбульского регионального центра ПРООН представил участникам проект региональной информационной платформы ЦУР. Участники изучили ключевые подходы к анализу взаимодействия между задачами и показателями ЦУР и определили их взаимосвязи в национальном контексте.

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Пятидневный тренинг по созданию информационной панели ЦУР был организован в рамках реализации совместного проекта между ПРООН и Министерством финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза 2» и Регионального проекта ПРООН «Создание платформы ЦУР в Центральной Азии»,  осуществляемого ПРООН и финансируемого ЕС. ///ПРООН Туркменистан

 

 

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