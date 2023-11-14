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Президент Туркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран

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В понедельник, 13 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани, который вручил главе государства верительные грамоты, передает TDH.

Как отметил Посол, в Иране придают большое значение традиционно историческим и культурным корням в отношениях с Туркменистаном, чья миротворческая политика, основанная на статусе постоянного нейтралитета, является действенным фактором укрепления взаимовыгодного регионального и международного сотрудничества, прежде всего с ближайшими соседями.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь ООН.

Также констатировано, что Иран остается одним из значимых партнёров Туркменистана в регионе. В этом контексте стороны подтвердили готовность к углублению конструктивных связей в топливно-энергетическом, транспортно-коммуникационном секторах, сферах строительства и сельского хозяйства.

Одним из ключевых направлений туркмено-иранских отношений является культурно-гуманитарное сотрудничество.

Посол ИРИ Али Моджтаб Рузбехани заверил, что, со своей стороны, приложит все усилия для дальнейшего поступательного углубления традиционно дружественных связей двух стран и вывода их на качественно новый, высокий уровень.///nCa, 14 ноября 2023 г.

 

 

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