Укрепление сотрудничества в области охраны окружающей среды: Туркменистан и МСОП подписали Меморандум о взаимопонимании

Министерство охраны окружающей среды Туркменистана и Международный союз охраны природы (МСОП) подписали Меморандум о взаимопонимании для расширения сотрудничества в области устойчивого управления природными ресурсами, защиты биоразнообразия и других сферах.

Меморандум о взаимопонимании был подписан по дипломатическим каналам, сообщает посольство Туркменистана в Германии.

Подписание Меморандума о взаимопонимании является значительным шагом вперед в экологическом сотрудничестве между Туркменистаном и МСОП.

МСОП – крупнейшая и самая разнообразная экологическая сеть в мире, насчитывающая более 1400 организаций-членов и 15 000 экспертов в более чем 160 странах. Опыт и глобальный охват МСОП будут бесценны для Туркменистана, поскольку данная организация работает над защитой природной среды и содействием устойчивому развитию.

Ландшафт территории Туркменистана представлен пустынями (80%) и лесами (20%). Страна обладает значительным уровнем эндемичного биоразнообразия и является одним из глобальных центров генетического разнообразия.

В сентябре этого года Туранские пустыни умеренного пояса, являющиеся уникальной эко-зоной, разделяемый Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и особую роль в этом достижении сыграли рекомендации МСОП. ///nCa, 10 ноября 2023 г.