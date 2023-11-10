ПРООН и партнеры повышают национальный потенциал по предоставлению комплексной психосоциальной поддержки уязвимым группам молодежи и женщин в Туркменистане

Ашхабад, 10 ноября 2023 г.: В рамках проекта «Повышение национального потенциала в области психосоциальной поддержки уязвимых молодых людей и женщин на уровне сообщества в качестве превентивных мер», финансируемого в рамках Совместной программы UNDP-DPPA по наращиванию национального потенциала для предотвращения конфликтов, с 6 по 10 ноября 2023 г. в Ашхабаде прошел пятидневный тренинг для тренеров по вопросам психического здоровья и психосоциальной поддержки (ПЗПСП).

Тренинг, проведенный международным экспертом ПРООН Виталием Климчуком, был направлен на то, чтобы дать местным представителям помогающих профессий навыки и знания для предоставления психосоциальной поддержки уязвимым группам молодежи и женщин на уровне сообществ в качестве превентивных мер. В мероприятии приняли участие представители служб социальной помощи, такие как социальные работники, сотрудники полиции, учителя, представители организаций гражданского общества, женщины-лидеры и молодежные лидеры.

Участники приобрели навыки и знания, необходимые для укрепления психического здоровья и предоставления психосоциальной поддержки, основанной на фактических данных, деятельности в области психического здоровья и психосоциальной поддержки на уровне сообществ. Помимо важных тем, связанных с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревожное расстройство у молодежи и женщин, участники также освоили навыки предоставления психосоциальной поддержки для предотвращения конфликтов и укрепления социальной сплоченности, осуществления вмешательств в области психического здоровья, а также навыки для организации и проведения мероприятий по повышению осведомленности о важности психического здоровья.

“Признание психологического и социального благополучия сообществ является основой установления прочного мира, как подчеркивается в Руководстве ПРООН по интеграции психического здоровья и психосоциальной поддержки в миростроительство”, – отметил Акмурат Данатаров, Программный аналитик ПРООН по вопросам управления, экономической диверсификации и инклюзивному росту. “В связи с растущим признанием важности психического здоровья в превентивных мерах возникла острая необходимость в разработке адаптированной программы обучения по вопросам психического здоровья и психосоциальной поддержки для представителей помогающих профессий. Эта программа повысит их способность предоставлять основные услуги психосоциальной поддержки и интегрировать результаты работы в более широкую и долгосрочную программу по расширению прав и возможностей молодежи и социальной сплоченности”.

Инициатива по психическому здоровью и психосоциальной поддержке (МЗПЗ) в Туркменистане направлена на наращивание потенциала национальных партнеров в области интеграции ПЗПСП в программы по предотвращению конфликтов и улучшению социальной сплоченности посредством ряда мер в рамках многосекторального сотрудничества. ///ПРООН Туркменистан