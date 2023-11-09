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ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения Туркменистана проводят тренинг для тренеров по использованию Руководства по мониторингу развития ребенка

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Ашхабад, 8 ноября 2023 г. – Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНИСЕФ продолжают серию тренингов для медицинских работников центров первичной медико-санитарной помощи по использованию Руководства по мониторингу развития ребенка (РМРР). Эта программа, которая началась  в сентябре и продолжается в настоящее время, является важной частью внедрения услуг раннего выявления и вмешательства и педиатрии развития в демонстрационных районах во всех велаятах и Ашхабаде.

В рамках программы проводится практическое обучение работе с обновленной электронным приложением РМРР, участники знакомятся с ее функциональными возможностями и удобством использования. В ходе тренинга будут представлены лучшие практики сбора данных с использованием электронной системы РМРР, что обеспечит получение точной и своевременной информации для оценки развития ребенка. К середине декабря в ходе тренинга будет создана сеть профессиональных тренеров, способных каскадировать знания в свои регионы, создавая эффект пульсации, который принесет пользу детям по всей стране. Чтобы поддержать их работу каждый тренер получит планшет с установленным электронным приложением РМРР.

РМРР – это инновационный инструмент, предназначенный для мониторинга и поддержки здорового развития детей. Он позволяет медицинским работникам, педагогам и родителям совместно выявлять и решать проблемы развития на ранних этапах, обеспечивая детям наилучший старт в жизни. ///ЮНИСЕФ Туркменистан

 

 

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