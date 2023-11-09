В Ашхабаде состоится мировая премьера концерта для голоса «Небесные и Морские Шёпоты» французского композитора Пьера Тиллуа в исполнении немецкой сопрано Неймы Фишер

10 и 11 ноября 2023 года Государственный симфонический оркестр Туркменистана впервые в Туркменистане и мире исполнит концерт для голоса и большого оркестра «Небесные и Морские Шёпоты» опус 273, французского композитора Пьера Тиллуа.

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Это произведение, вдохновленное туркменскими колыбельными, было специально заказано Пьеру Тиллуа после его визита в Ашхабад в июне 2023 года.

«Небесные и Морские Шёпоты» опус 273 – один из редких концертов для голоса. Он одновременно является данью уважения и туркменской культуре, и принципам межкультурных связей, близким композитору Пьеру Тиллуа (которого часто называют “путешественником композиции). Его название имеет прямую связь с конями Ахал-Теке, о которых сложено множество легенд, а также с чудесными туркменскими колыбельными. И, наконец, произведение отдаёт искреннюю дань уважения туркменскому композитору Нуры Халмаммедову.

На этой премьере, организованной при поддержке Франко-германского культурного фонда, оркестр выступит с немецкой певицей Неймой Фишер, (https://www.neimafischer.com) , недавней обладательницей премии “Молодая надежда” Международного конкурса барочной оперы “Cesti 2023” в Инсбруке.

Франко-германский культурный фонд (FCFA) был создан в честь 40-летия Елисейского договора 22 января 2003 года. Эта программа свидетельствует о стремлении Франции и Германии к укреплению культурного сотрудничества.

Проект организован Французским институтом Туркменистана от имени посольств Франции и Федеративной Республики Германии в Туркменистане, совместно с Министерством культуры Туркменистана, а также при поддержке Представительства Европейского Союза в Туркменистане.

Во время своего пребывания Пьер Тиллуа также встретился со студентами музыковедческого факультета и факультета композиции и инструментоведения Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой.

ПЬЕР ТИЛЛУА

Пьер Тиллуа родился в 1970 году, изучал композицию и оркестровку в Нанси (Франция),в Люксембургской консерватории и в Международной академии Моцартеум в Зальцбурге (Австрия)

Его творчество включает десять симфоний, двадцать симфонических поэм, тридцать концертов, ораторию для трех оркестров, хоров и солистов, три реквиема и две оперы среди 250 произведений.

Финалист многочисленных международных конкурсов, королевы Елизаветы в Брюсселе, Леонарда Бернстайна в Иерусалиме, Ладислава Кубика в США, Пьер Тиллуа является национальным лауреатом Женевского музыкального конкурса в 1990 году, обладателем второй международной премии «Оливье Мессиан» Фонда Гвардини в Берлине в 1997 году и единственным европейским лауреатом престижного Фонда Рокфеллера в Нью-Йорке в 2001 году; Приз искусств Национальной академии наук, искусств и литературы Меца за все его творчество, Серебряная медаль Парижского академического общества искусств, науки литературы, Гран-при искусств Академии Озона.

Его композиторская деятельности тесно связана с французской культурной сетью зарубежом, с многочисленными проектами в таких странах, как Бразилия, США, Канада, Украина, Россия, Литва, Норвегия, Дания, Турция, Азербайджан, Казахстан.

Лектор в Университете Верхнего Эльзаса, где он преподает курс по международному сотрудничеству в области культуры, директор и основатель различных фестивалей, включая фестиваль в Кайлюсе, с марта 2020 г. он также является членом Академии Эльзаса. Его работа осуществляется при поддержке Министерства культуры Франции и различных учреждений, таких как Национальный центр музыки (СNМ) и Общество музыкальных авторов, композиторов редакторов (SAСEM).

///Французский Институт в Туркменистане, 8 ноября 2023 г.