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Туркменистан принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «G7» и Центральной Азии

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8 ноября 2023 года заместитель министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиев в онлайн-формате принял участие во  встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и «Большой семёрки» («G7»).

Во встрече приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции. Мероприятие проходило под председательством министра иностранных дел Японии Ёко Камикава.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня. Особое внимание участников было уделено вопросам укрепления сотрудничества по таким приоритетным направлениям как обеспечение мира и безопасности, экономическое развитие, «зелёная» трансформация и устойчивое использование энергетических ресурсов.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана в своём выступлении подчеркнул, что сотрудничество между странами Центральной Азии и «G7» должно быть основано на взаимном уважении, доверии и понимании с учётом особенностей и потребностей каждой страны. Была выражена уверенность, что существующий потенциал взаимодействия может быть эффективно использован в контексте поддержания регионального мира и стабильности, успешной интеграции Центральной Азии в современные мировые процессы.

Туркменская сторона обратила внимание участников встречи на ряд инициированных Президентом Туркменистана в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложений, которые являются актуальными и в контексте развития взаимодействия государств ЦА и «G7». В этой связи, отмечен большой потенциал партнёрства в вопросах безопасности и устойчивого развития, в области водородной энергетики, транспорта и логистики, изменения климата и внедрения экологически чистых технологий, а также в сфере развития энергетических мощностей, в т.ч., поставок туркменского природного газа в европейском направлении. ///МИД Туркменистана, 8 ноября

Центральная Азия является важным партнером в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка, заявил глава МИД Японии

8 ноября 2023 года министр иностранных дел Японии г-жа Ёко Камикава провела сессию “Диалог с Центральной Азией” на полях встречи министров иностранных дел G7, сообщает министерство иностранных дел Японии,

В начале заседания министр Камикава выразила удовлетворением тем, что впервые страны Центральной Азии приглашены на встречу министров иностранных дел G7.

Она заявила, что Центральная Азия является важным партнером в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, и надеется, что нынешний диалог предоставит возможность обсудить области сотрудничества между странами Центральной Азии и G7.

Страны Центральной Азии выразили свою благодарность за возможность впервые принять участие во встрече министров иностранных дел G7 и свои надежды на продолжение такого диалога.

Кроме того, министр Камикава заявила, что в отношениях между Японией и Центральной Азией имеется больший потенциал, и Япония хотела бы содействовать усилиям по укреплению отношений в преддверии саммита “Центральная Азия + Япония” в следующем году. ///nCa, 9 ноября 2023 г.

 

 

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