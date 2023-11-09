РЭЦЦА: В преддверии КС-28 РКИК ООН Правительства стран Центральной Азии Впервые провели объединенную подготовительную встречу на уровне региона

Впервые на уровне региона состоялась подготовительная встреча к 28-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-28 РКИК ООН). Встреча на высоком правительственном уровне была проведена 7 ноября 2023 г. в Астане, Казахстан.

На масштабном Центральноазиатском форуме «Центральная Азия на пути к 28-й Конференции сторон РКИК ООН: 5 стран – 1 регион – 1 голос» члены правительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – госчиновники высокого уровня министерств и ведомств всех стран ЦА, курирующие вопросы изменения климата – обсудили актуальный и значимый для развития региона вопрос наращивания регионального сотрудничества по решению проблем изменения климата.

Как отметил Зафар Махмудов – исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) – объединенная подготовительная встреча перед КС-28 РКИК ООН была организована РЭЦЦА по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в сотрудничестве с НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» и финансовой поддержке GIZ, USAID и ПРООН.

Региональный координатор программ GIZ Торстен Брецина в своем выступлении обратил внимание на важность проведения этого мероприятия на высоком региональном уровне в преддверии КС-28 РКИК ООН, что будет способствовать более эффективному продвижению вопросов изменения климата уже на международном уровне.

Советник министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Суна Пак также высоко оценила организацию объединенной встречи, отметив, что участники стали свидетелями исторического события. Еще никогда в регионе Центральной Азии не проводились такие собрания высокого уровня, предваряющие Конференции сторон РКИК ООН.

Исполнительный директор РЭЦЦА Зафар Махмудов подчеркнул значение форума как первой и пока единственной площадки, где страны имеют возможность обменяться взглядами, рассказать о национальных приоритетах каждой страны, ее позиции в переговорном процессе и обозначить общие интересы до Конференции сторон РКИК ООН. Он выразил надежду, что подготовительные встречи в преддверии Конференций сторон будут проводиться ежегодно при поддержке национальных и международных партнеров.

«Я надеюсь, что этот форум станет продуктивным и позволит нам доказать необходимость проведения такого форума на ежегодной основе перед каждой Конференцией сторон по изменению климата, возможно в ротационном порядке в разных городах Центральной Азии».

Зафар Махмудов подчеркнул также, что РЭЦЦА кроме мандата работы в каждой стране ЦА, имеет еще и практический опыт в реализации региональных, межстрановых, трансграничных и национальных проектов на местах.

«Для ведения диалогов мы создаем площадки представителям самых разных уровней, представителям бассейновых советов на трансграничных территориях, академическим сообществам ЦА, специально поддерживаем сеть женщин -специалистов-водников, конечно же предоставляем площадки представителям профильных министерств, и, в последние годы, парламентариям стран ЦА. Мы также организовываем и помогаем запуску пилотных процессов, таких как диалог между секторами, так называемый Нексус подход, между водным, энергетическим, экологическим и секторами, которые занимаются продовольственной безопасностью», – отметил Зафар Махмудов.

Кроме того, организация климатического регионального форума – это часть общего подготовительного процесса к КС-28, в которую входят подготовка региональных заявлений и организация отдельного Павильона стран Центральной Азии на КС-28. «Эти предложения были получены РЭЦЦА во время последней встречи представителей МИДов и парламентариев стран ЦА, которая состоялась в апреле этого года в г. Ташкент, Узбекистан», – сообщил исполнительный директор РЭЦЦА.

Консолидировать Центральную Азию

Первая часть форума носила неофициальный характер и была посвящена совместной доработке проекта регионального заявления от имени правительств стран ЦА, которое будет озвучено на КС-28 РКИК ООН.

Как отметили участники, проект регионального заявления концептуально согласован и теперь должен пройти процедуру согласования на национальном уровне в каждой стране ЦА прежде представления на КС-28 РКИК ООН. Участники в очередной раз проработали каждый пункт текста регионального заявления, базируясь на принципе учета интересов как каждой страны, так и всего региона. Все предложения в текст регионального заявления преследовали единственную цель – укрепить позицию региона на глобальном климатическом форуме ООН (КС-28) и представить Центральную Азию перед мировым сообществом как консолидированный регион, противостоящий единым фронтом всем климатическим вызовам.

Все единогласно согласились с тем, что текст регионального заявления финализирован, и следует начать процесс его согласования на национальном и региональном уровне через МИДы стран ЦА.

О чем будут говорить страны Центральной Азии на КС-28 РКИК ООН

В ходе официальной части подготовительной встречи высокого уровня перед КС-28 РКИК ООН участники представили свои достижения, обозначили приоритеты по борьбе с изменением климата, адаптации и митигации на сессии «Климатическая повестка в Центральной Азии».

Открывая официальную часть регионального форума, министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев подчеркнул, что совместные усилия в борьбе с изменением климата и объединение региона крайне важны для долгосрочного устойчивого развития и процветающего будущего региона. Если страны ЦА выступят единым фронтом, представят консолидированное региональное заявление на глобальном климатическом саммите ООН, то это поможет региону и каждой стране не только в решении значимых климатических проблем на национальном уровне, но и позволит участвовать в разработке глобальных решений на Конференциях сторон РКИК ООН.

Постоянный координатор ООН в Республике Казахстан Микаэла Фриберг-Стори отметила важность приверженности целям в области устойчивого развития ООН в свете адаптации к изменению климата и митигации. Она выразила уверенность, что объединяющая позиция региона «5 стран – 1 регион – 1 голос» поддерживает мультилатерализм в принятии решений. По ее словам, каждая страна Центральноазиатского региона вносит значительный вклад в смягчение последствий изменения климата.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансур Ошурбаев сообщил, что изменение климата является одной из задач инклюзивного и инвестиционного развития страны. По экспертным оценкам ущерб от последствий изменения климата может составить 20% от ВВП в год. Мансур Ошурбаев проинформировал о проводимой Казахстаном работе по адаптации и митигации. Страна планирует увеличить выработку энергии из чистых источников в 5 раз – с 3% до 15%. Для решения вопросов углеродного рынка Казахстан заинтересован в интеграции с европейской системой регуляции выбросов парниковых газов. По его словам, важно, чтобы Центральноазиатский регион оказался в фокусе внимания фонда по восполнению потерь и ущерба, созданного на КС-27 РКИК ООН в прошлом году.

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Асель Раимкулова подчеркнула, что Кыргызстан является одной из уязвимых к изменению климата стран и принимает все меры в соответствии с целями в области устойчивого развития (ЦУР). Она отметила, что 60% выбросов парниковых газов приходится на сектор энергетики, и страна намерена делать упор на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также на реализацию мер по устойчивому развитию горных территорий. Асель Раимкулова выразила надежду, что приверженность стран региона к единому принятию мер в борьбе с изменением климата будет поддержана мировым сообществом.

Заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан Абдулқодир Мавлодод отметил, что воздействие изменение климата на окружающую среду возрастает, а многие отрасли экономики и здоровье населения становятся более уязвимыми. Таджикистан крайне подвержен последствиям изменения климата, так как 93% территории страны занимают горы. Таяние ледников, изменение течения крупных рек становятся одним из факторов негативного воздействия изменения климата на энергетику, водные ресурсы, сельское хозяйство, транспорт. Сегодня страна уделяет большое внимание низкоуглеродному развитию и занимает 6 место в мире по производству зеленой энергетики. Абдулқодир Мавлодод подчеркнул, что Таджикистан уделяет большое значение региональному и международному сотрудничеству.

Начальник Управления по координации международного экологического сотрудничества и проектов Министерства охраны окружающей среды Туркменистана Берды Бердыев проинформировал о том, что в Туркменистане ведется большая работа по охране окружающей среды. Страна реализует комплекс мер по выполнению обязательств Парижского соглашения в сфере снижения объемов выбросов парниковых газов. В ноябре этого года начата работа по выработке дорожной карты выполнения определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) с участием соответствующих ведомств.

Туркменистан обладает большим потенциалом для развития ВИЭ – солнечной и ветровой энергии. Например, объем солнечной энергии составляет более 190 млрд тон условного топлива.

Как было отмечено, страна заинтересована в международном сотрудничестве по сокращению выбросов метана в атмосферу.

Кроме того, Туркменистан выступает за открытие Регионального климатического центра технологий по Центральной Азии под эгидой ООН, который будет заниматься вопросами передачи климатических технологий в Центральноазиатский регион.

Советник министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Суна Пак подчеркнула, что для Узбекистана повестка изменения климата является приоритетной. В стране принят ряд документов, ведется активная работа по переходу к зеленой экономике, недавно создан Центральноазиатский институт по изменению климата Green University. Его цель – эффективное управление местными, региональными и глобальными экологическими проблемами, укрепление регионального сотрудничества в области экологии и охраны окружающей среды, внедрение инновационных идей, практик и технологий.

Все участники климатического форума в Астане выразили мнение, что региональное сотрудничество и объединение региона является крайне важным и приоритетным направлением в решении климатических вызовов.

Торстен Брецина кратко представил информацию об Инициативе Зеленая Центральная Азия GIZ и подчеркнул, что в рамках данной Инициативы разработана первая в ЦА региональная стратегия по адаптации к изменению климата, которая находится на стадии согласования и будет представлена на КС-28 РКИК ООН, как один из показателей совместных региональных усилий стран Центральной Азии, направленных на адаптацию к изменению климата в регионе, в том числе по мониторингу ледников и управлению климатическими рисками.

Центральная Азия и международное сотрудничество

Международный эксперт РЭЦЦА, Алексей Кокорин ознакомил участников климатического регионального форума с возможностями, которые может представить КС-28 РКИК ООН для стран Центральной Азии.

В Дубае на КС-28 обозначены три приоритета: адаптация, компенсация потерь и ущерба, наиболее уязвимые местные сообщества. Также будет уделено большое внимание подведению глобальных итогов по адаптации и Парижскому соглашению. На предыдущей КС-27 было принято принципиальное решение по созданию механизма потерь и ущерба, когда изменение климата нанесло такой ущерб, который невозможно ни предотвратить, ни восполнить. На КС-28 будет разрабатываться механизм потерь и ущербов по предоставлению финансовой помощи. В настоящий момент разработана записка, которая не имеет юридического статуса, но в ней уже подчеркивается важность прямого финансирования (грантов) для местных сообществ.

Алексей Кокорин подчеркнул, что Конференция сторон в Дубае – это мостик на следующую Конференцию, которая будет проходить скорее всего в Бонне и акцентироваться на адаптации, решении финансовых вопросов и низкоуглеродном развитии. По его словам, в 2025 году КС-30 РКИК ООН скорее всего будет посвящена природе и состоится в Бразилии, вероятно в Амазонии, регионе, серьезно страдающем от последствий изменения климата. Международный эксперт рекомендовал готовиться к предстоящим Конференциям сторон заблаговременно.

По мнению эксперта Алексея Кокорина КС-28 можно признать успешной для стран Центральной Азии:

если решение фонда для возмещения потерь и ущерба позволит странам ЦА в нем эффективно участвовать; решения КС в целом учитывают особенности стран ЦА (горы, ледники, дефицит воды); работа Павильона стран ЦА, региональные заявления продемонстрировали готовность региона активно участвовать в решении проблемы климата, содействовали партнерским отношениям с широким кругом организаций – от международных финансовых институтов до НПО.

О вкладе международных партнеров в климатически устойчивое развитие Центральной Азии, инициативах и планах действий рассказали представители ведущих международных организаций, работающих в регионе: Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, заместитель Посла Европейского Союза в Казахстане Мачей Мадалински, директор региональной миссии USAID в Центральной Азии Луис Ривера, управляющий директор по Центральной Азии, Европейский банк реконструкции и развития Жужанна Харгитай, руководитель программы по Центральной Азии, устойчивое развитие, Всемирный Банк Урваши Нараин, департамент изменения климата и устойчивого развития, Азиатский банк развития Мальте Маас.

В ходе форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) и Всемирной продовольственной программой ООН об объединении усилий в достижении Целей в области устойчивого развития, направленных на адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, достижение продовольственной безопасности, снижение уровня бедности в сельских районах, улучшение средств к существованию через реализацию своих соответствующих программ в регионе Центральной Азии.

Форум организован в рамках проекта «Усиление координации и позиционирования Центральной Азии в глобальных климатических процессах», реализуемого РЭЦЦА при поддержке GIZ и относится к серии встреч Регионального диалога стран Центральной Азии по совместной подготовке к 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. ///Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА), 8 ноября 2023 г. Обзор подготовила Жанна Хусаинова.