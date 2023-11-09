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Расширение прав и возможностей молодежных лидеров в Центральной Азии для успешной научно обоснованной профилактики наркомании

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В период с сентября по октябрь 2023 года Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) успешно организовало серию национальных круглых столов, чтобы положить начало второму этапу проекта под названием “Региональная сеть молодежных организаций и молодежные борцы за перемены в Центральной Азии во имя общества, свободного от наркотиков, здорового, безопасного и защищенной окружающей среды”. Этот проект является совместным проектом Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии и Секции профилактики, лечения и реабилитации Штаб-квартиры УНП ООН. Он осуществляется при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации. Проект направлен на оказание поддержки дальнейшему развитию Региональной молодежной сети, которая была создана в 2021 году в ходе первого этапа инициативы.

Более 120 молодых лидеров и представителей национальных и международных организаций, занимающихся профилактикой употребления наркотиков среди молодежи, приняли участие в круглых столах, проведенных в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.  Молодые лидеры Региональной молодежной сети УНП ООН рассказали о своих мероприятиях по профилактике употребления наркотиков, проведенными в период с 2021 по 2022 год в каждой стране Центральной Азии, и представили Устав и видение Сети, сообщает региональной представительство УНП ООН в Центральной Азии.

В открытии круглых столов приняли участие ключевые должностные лица Правительства Российской Федерации, ключевых министерств, президентских администраций, а также региональный представитель УНП ООН Ашита Миттал.

В ходе обсуждений сотрудники УНП ООН представили обзор целей, мероприятий и ожидаемых результатов второго этапа проекта на ближайшие два года. Национальные организации из каждой страны Центральной Азии также имели возможность представить обзор своих национальных приоритетов, политики и работы, проводимой в области профилактики употребления наркотиков.

Круглые столы создали площадку для дискуссий между молодыми лидерами, национальными организациями и гражданским обществом, предоставляя платформу для изучения потенциального сотрудничества и разработки совместных планов действий для успешной реализации проектных мероприятий. Эти встречи позволили молодым лидерам выявить сложности, связанные с проблемами молодежи, и выработать ориентированные на молодежь решения для создания будущего, свободного от наркотиков.

Выводы, сделанные по итогам обсуждений за круглыми столами в Центральной Азии, подчеркнули важность мероприятий по профилактике употребления наркотиков среди молодежи и обозначили следующие приоритетные области:

  • Внедрение научно обоснованных программ профилактики употребления наркотиков и пропаганда международных стандартов профилактики употребления наркотиков среди политиков
  • Укрепление национальных стратегических партнерств между правительственными организациями, молодежными движениями, образовательными учреждениями, организациями гражданского общества и сообществами.
  • Расширение прав и возможностей лидеров и членов Региональной молодежной сети путем повышения их знаний и навыков посредством каскадных тренингов и семинаров-практикумов. ///nCa, 9 ноября 2023 г.

 

 

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