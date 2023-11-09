Президенты Узбекистана и Туркменистана рассмотрели вопросы дальнейшего углубления отношений стратегического партнерства

Сегодня, 9 ноября, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.

Глава Туркменистана встретился с Президентом Узбекистанам Шавкатом Мирзиёевым.

В начале беседы Президент Туркменистана передал приветствия и наилучшие пожелания от Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова.

Были обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей на высшем уровне, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Стороны с удовлетворением отметили последовательное развитие и укрепление узбекско-туркменского многопланового сотрудничества и углубленного стратегического партнерства.

Расширяется практическое взаимодействие в области торговли, промышленности, энергетики, водного хозяйства, транспорта и других приоритетных направлениях.

Активно осуществляются межрегиональный и культурно-гуманитарный обмены. В октябре текущего года успешно прошли Дни культуры Туркменистана в Узбекистане.

Президенты двух стран рассмотрели региональную повестку и вопросы сотрудничества в рамках многосторонних структур. ///nCa, 9 ноября 2023 г.