Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири: Активная позиция Узбекистана в организации является частью впечатляющих усилий страны в области развития в последние годы

Накануне проходящего 8-9 ноября в Ташкенте саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) корреспондент ИА «Дунё» побеседовал с генеральным секретарем организации Хусравом Нозири о приоритетах объединения, развитии сотрудничества в его рамках и роли Узбекистана в данном процессе.

– Господин Нозири, поделитесь, пожалуйста, своими ожиданиями от 16-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте и расскажите о вопросах, включенных в повестку дня саммита?

– Спасибо. Прежде всего, следует отметить, что для нас большая честь, что 16-й саммит ОЭС проходит в Ташкенте при личном участии глав государств стран-членов.

Активная позиция Узбекистана в ОЭС является частью впечатляющих усилий страны в области развития в последние годы. Мы рады, что глобальная и региональная репутация Узбекистана значительно возросла, а также стали свидетелями динамичного экономического развития страны и ее перспектив.

Этот саммит проводится на фоне некоторых международных событий, затрагивающих регион. В этом смысле он имеет большое значение как международный форум, который собирает лидеров для анализа деятельности организации и ее будущих усилий. На саммите будет обсуждаться деятельность ОЭС и рассматриваться текущее состояние регионального сотрудничества в наших приоритетных секторах – торговли, энергетики, транспорта, окружающей среды, туризма, сельского хозяйства, промышленности и «зеленого» развития.

Также верю, что в рамках мероприятия лидеры государств-членов проведут эффективные двусторонние встречи и конструктивные дискуссии, что будет во многом способствовать миру, процветанию и стабильности в регионе.

– Узбекистан впервые председательствовал в Организации экономического сотрудничества в 2022 году. Как вы оцениваете его результаты?

– Должен признать, что в последние годы Узбекистан активно взаимодействует с организацией в целях укрепления регионального сотрудничества и отношений. Тот факт, что в начале этого года, в январе, в Ташкенте состоялось 26-е заседание Совета министров с участием министров иностранных дел всех государств-членов, является доказательством того, что наши государства-члены уделяют большое внимание взаимодействию с Узбекистаном.

В 2022 году, конечно, под председательством Узбекистана ОЭС смогла реализовать свои цели. Узбекистаном было успешно организовано несколько встреч на различных уровнях по важным направлениям сотрудничества, которые дали весьма эффективные результаты для укрепления отношений между государствами-членами, в частности, сотрудничества в сфере транспорта и связи.

Известно, что объявление по инициативе Президента Узбекистана 2022 года «Годом укрепления взаимозависимости в ОЭС» Шавката Мирзиёева получило высокую оценку.

Также в период своего председательства Узбекистан возглавил организацию «Диалоговой площадки высокого уровня» по экологическому сотрудничеству с участием международных учёных и экспертов. Мы высоко ценим активную позицию Узбекистана в координации управления системой охраны окружающей среды организации, а также его инициативу в реализации новых проектов по биоразнообразию, деградации земель и изменению климата.

Узбекистан в период своего председательства вел очень активную деятельность в сфере туризма. В 2022 году Узбекистаном была успешно проведена IV встреча министров туризма ОЭС. Кроме того, в 2022 году была создана Сеть туроператоров ОЭС, объединившая 242 туроператора и туристические агентства из Азербайджана, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

Узбекистан отличается своими богатым историческим наследием и природными богатствами. В этой связи мы поздравляем Узбекистан с выбором города Шахрисабза в 2024 году туристической столицей ОЭС.

– Основной целью ОЭС является развитие сотрудничества между государствами-членами в сферах торговли и экономики, инвестиций, транспорта и логистики, а также туризма. Какие результаты вы хотели бы отметить в этих областях за последние годы?

– В сфере торговли ОЭС, в первую очередь, нацелена на либерализацию, облегчение и продвижение торговли на основе наших приоритетов через систему преференциальной торговли. Наш подход, который в основном включает в себя экспорто-ориентированную политику, направлен на привлечение и увеличение торговых потоков в регион, сокращение затрат и времени ведения бизнеса, увеличение доли региона на мировом рынке, а конечная цель – повышение торгового профиля региона ОЭС.

Мы признаем, что переход к устойчивым и эффективным источникам энергии неизбежен в энергетическом секторе. В этом контексте важным шагом является создание Центра «чистой» энергии ОЭС в Баку. Этот центр будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере энергетики и деятельности в регионе. Еще одним важнейшим проектом в сфере энергетики является создание регионального рынка электроэнергии ОЭС. Целью проекта является создание регионального зонта для соответствующей торговли энергией, что приведет к созданию развитого и интегрированного рынка электроэнергии и инфраструктуры в регионе. Мы работаем с Энергетической хартией и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), чтобы запустить его как можно скорее.

В контексте взаимосвязанности мы стремимся помочь странам-членам организации, не имеющим выхода к морю, установить прочные внутрирегиональные и межрегиональные связи. С этой целью мы продолжим сотрудничать с нашими глобальными партнерами, прежде всего, с соответствующими агентствами ООН. Наши усилия по связям включают создание авиаузла ОЭС в восточной части региона, развитие различных коридоров, в том числе Транскаспийского коридора и коридора Алматы-Тегеран-Стамбул, а также расширение коридора Исламабад-Тегеран-Стамбул. Железнодорожный коридор в Болгарию является дебютной инициативой ОЭС по соединению Южной Азии с Европой железнодорожным транспортом.

Были выдвинуты и другие важные инициативы по развитию регионального сотрудничества в сфере туризма, продовольственной безопасности и защиты окружающей среды. В частности, разработаны План действий ОЭС по туризму и успешная концепция «Туристических столиц ОЭС», Региональная программа ОЭС по продовольственной безопасности, Программа трансформации Регионального координационного центра ОЭС по безопасности пищевых продуктов из программной организации в самоокупаемое учреждение. Создана коммуникационная платформа высокого уровня по природоохранному сотрудничеству в ОЭС с участием международных ученых и экспертов.

– Транспорт и логистика становятся приоритетными направлениями в рамках ОЭС. Давайте поговорим о сегодняшней ситуации и перспективах сотрудничества в этом плане.

– В соответствии с нашими задачами по взаимосвязанности и целям ООН в области устойчивого развития мы сосредоточили внимание на развитии консолидированной транспортной инфраструктуры в регионе. Организация формирует целостный подход, который включает разработку устава, создание правовой базы, внедрение международных стандартных процедур и конвенций, развитие инфраструктуры, наращивание потенциала, техническое сотрудничество, координационный механизм и сотрудничество с нашими соответствующими международными партнерами и банками.

В этой связи объявление 2022 года «Годом взаимозависимости в ОЭС», а 2023 года — «Годом «зеленого» перехода и взаимосвязанности» еще раз демонстрирует важность развития транспорта в регионе. Фактически, сфера транспорта и логистики сегодня является важнейшим направлением повестки нашего регионального сотрудничества.

В целях реализации наших целей 2-3 ноября в Ташкенте прошла 12-я встреча министров транспорта, на которой было высказано желание реализовать общее понимание и согласованные меры по вопросам расширения региональных отношений.

В частности, базовое соглашение ОЭС о транзитных перевозках является основным источником наших усилий по налаживанию связей, охватывающим максимум компонентов политики расширения транспортных связей внутри организации. Это соглашение направлено на регулирование и укрепление коммуникационного сотрудничества между государствами-членами через Координационный совет и технические комитеты.

Мы также сотрудничаем с Европейской экономической комиссией ООН в рамках Координационного комитета Транскаспийского коридора и коридора Алматы-Тегеран-Стамбул.

Другие важные мероприятия в области транспорта и сообщения включают создание двух важных новых коридоров, а именно коридоров Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран и Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция, а также ряд других мероприятий.

– Как Вы оцениваете роль Узбекистана в ОЭС?

– Как я уже упоминал выше, Узбекистан является очень важным государством-членом ОЭС. Страны-члены организации должным образом признают высокую роль и деятельность Узбекистана по повестке дня взаимного развития и процветания в регионе в ходе председательства в 2022 году.

Географическое положение Узбекистана как связующего звена Центральной Азии дает ему возможность сыграть очень важную роль в соединении региона и внести свой вклад в развитие соседних стран.

Возросшая роль Узбекистана в ОЭС, в том числе в годы председательства, стала особенно важной для продвижения и поддержки процесса развития регионального сотрудничества. В организации с удовлетворением отмечают, что роль Узбекистана в деятельности ОЭС возрастает, и что страна вносит позитивный вклад в рост и развитие организации.

В частности, деятельность ОЭС в 2022 году была направлена на достижение целей укрепления взаимосвязанности в регионе, насколько это возможно в соответствии с темой укрепления взаимоотношений. В этом отношении Секретариат ОЭС уделил приоритетное внимание новым инициативам, которые непосредственно способствуют расширению региональных связей. Это мультимодальный коридор «Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция» и коридор «Кыргызстан -Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция», которые способствуют развитию транспортных связей в регионе.

Поскольку воздушное сообщение также вносит большой вклад в экономический рост стран и нашего региона в целом, организация также разработала концепцию регионального центра ОЭС в Центральной Азии. Надеюсь, что интерес к созданию такого авиаузла будет расти и рассматриваться надлежащим образом.

Мы очень рады вкладу Узбекистана в общую работу регионального сотрудничества во всех наших приоритетных сферах. ///nCa, 9 ноября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)