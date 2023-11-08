УНП ООН расширяет практическое сотрудничество и обмен опытом между группами портового контроля Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана

Практическое сотрудничество и обмен информацией о перевозках грузов высокого риска по международным торговым и транспортным коридорам имеют первостепенное значение для облегчения международной торговли. Это сотрудничество представляет собой стратегический приоритет для таможенных органов стран, взаимодействующих в рамках Межрегиональной сети таможенных органов и подразделений портового контроля стран (IREN). IREN была создана в 2019 году в рамках Глобальной программы УНП ООН и ВТамО по контролю за контейнерными перевозками.

С 4 по 6 октября 2023 года в рамках данной программы был организован обменный визит в Азербайджан для сотрудников групп портового контроля (ГПК) и других должностных лиц среднего звена таможенных служб Туркменистана и Узбекистана, а также Национального информационно-аналитического центра Узбекистана по контролю за наркотиками, сообщает Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии.

Целью визита было ознакомление с лучшими практиками ГПК, развернутыми на таможенных постах Алят и Астара, в вопросах контроля контейнеров/грузов, проведение консультаций и дальнейшее продвижение и внедрение межрегионального сотрудничества на местах и обмена информацией в рамках IREN.

Визит также включал рабочую встречу с руководством Таможенного Комитета Азербайджана и посещение таможенных постов Международного морского порта Алят в Баку и Астаре, а также Регионального офиса по наращиванию потенциала для Европейского региона ВТамО.

Во время встречи с заместителем председателя Комитета Джавадом Гасымовым, стороны обсудили и обменялись мнениями о перспективах дальнейшего укрепления практического сотрудничества между таможенными органами Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана и договорились и далее развивать его, в том числе путем реализации двустороннего соглашения об обмене информацией о предварительном прибытии грузов между таможнями Азербайджана и Узбекистана.

После совещания участникам были продемонстрированы возможности систем мониторинга рисков и таргетинга Комитета. В ходе визита в морской порт Алят участники провели рабочую встречу с руководством Бакинского таможенного управления и Алятского таможенного поста. Они были ознакомлены с инфраструктурой порта, грузопотоками и системами управления рисками в ходе презентации, проведенной специалистами паромного терминала. Во время посещения таможенного поста Астара участникам были продемонстрированы рабочие процессы, они также совершили экскурсию по территории поста.

Члены делегаций получили подробную информацию о характере потоков и усилиях, предпринимаемых таможней для пресечения незаконного оборота наркотиков через этот пост. Стороны обменялись практическими аспектами и мнениями о потенциальной взаимосвязи между грузопотоками через страны, расположенные вдоль общего торгово-транспортного коридора, и договорились активизировать обмен информацией и данными между тремя странами.

На встрече, состоявшейся в Региональном бюро по наращиванию потенциала для Европейского региона Всемирной таможенной организации в Баку г-н Антонио Ло Парко, директор Бюро, и г-н Мирхасан Сеидзаде, заместитель директора, провели подробную презентацию о миссии, целях и работе данной структуры. Была организована экскурсия с целью демонстрации технических возможностей и инфраструктуры учебных и конференц-залов Бюро.

Региональный сегмент Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками для Центральной Азии финансируется Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL), Программой экспортного контроля и связанной с ним безопасности границ (EXBS) и правительством Франции. ///nCa, 8 ноября 2023 г.