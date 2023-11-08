Ташкентский саммит ОЭС: новая основа для выработки общих подходов к решению актуальных для обширного региона вопросов

Впервые в истории в столице Узбекистана состоится саммит Организации экономического сотрудничества

8-9 ноября в Ташкенте состоится саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Наша страна является членом организации с ноября 1992 года, однако многосторонняя встреча на высшем уровне в рамках ОЭС проводится на узбекской земле впервые в истории независимого Узбекистана и данного объединения.

Организация экономического сотрудничества – региональная межгосударственная организация, основанная в 1985 году в Тегеране (Иран).

Цели и задачи ОЭС – развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и регионального взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере полностью отвечают интересам нашей республики.

В настоящее время членами ОЭС являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

С 1995 года ОЭС имеет статус наблюдателя в ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Координацию и мониторинг деятельности ОЭС осуществляет генеральный секретарь организации, который избирается и назначается Советом министров иностранных дел стран–членов ОЭС сроком на три года.

В 2022 году Узбекистан впервые председательствовал в ОЭС. Выступая на 15-м саммите ОЭС в Ашхабаде 28 ноября 2021 года, Президент Шавкат Мирзиёев выдвинул предложения по сотрудничеству в сферах торговли, инвестиций, транспорта и «зелёной» экономики. «Нам необходимо более полно использовать значительный потенциал наших стран, имеющих огромный рынок с населением свыше 500 миллионов человек, в сферах торговли и инвестиций», – подчеркнул глава нашего государства на саммите. Принимая председательство, Президент заявил, что Узбекистан выступает за развитие всеобъемлющих отношений в рамках ОЭС.

Наша страна рассматривает ОЭС как платформу для обсуждения путей улучшения развития и продвижения торговых, инвестиционных возможностей Южной Азии, Центральной Азии и Ближнего Востока.

В рамках ОЭС Узбекистан выступает за создание межрегиональных транзитных узлов, развитие современной транспортной и дорожной инфраструктуры, оптимизацию транспортных и транзитных тарифов, упрощение условий для международных грузовых и пассажирских перевозок и внедрение цифровизации в транспортную отрасль.

Кроме того, на саммите в Ашхабаде Президент Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу об активном совместном развитии «зелёной» экономики, широком внедрении ресурсосберегающих технологий в промышленных отраслях, достижение углеродной нейтральности.

Узбекистан также выступает за объединение усилий для выработки общих подходов и оказания необходимой помощи Афганистану. В этой связи глава нашего государства выступал с инициативой о последовательном продолжении реализации совместно с Афганистаном крупных торговых, транспортных и энергетических проектов регионального значения в целях содействия экономике этой страны и поддержки ее народа.

Сегодня страны ОЭС являются крупнейшими торговыми партнёрами Узбекистана. По итогам 2022 года товарооборот между Узбекистаном и странами ОЭС составил 12,3 миллиарда долларов США, а за январь-июль 2023 года – 5,8 миллиарда долларов.

С мая 2018 года наблюдается активизация сотрудничества Узбекистана с ОЭС. В частности, с 2018 года Узбекистан посетили генеральные секретари ОЭС Халил Акча, Хади Солейманпур, Хусрав Нозири, а также заместитель генсека Хуссейн Бичакли.

Наряду с этим, значительно активизировалась участие узбекской стороны в международных мероприятиях, проводимых под эгидой ОЭС.

Официальные делегации Узбекистана принимают участие в заседаниях генеральных прокуроров, глав морских организаций, министров транспорта, туризма и сельского хозяйства, а также совещаниях группы экспертов ОЭС по полезным ископаемым и глав ветеринарных организаций стран-членов ОЭС.

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году многие мероприятия прошли в онлайн-формате, в том числе виртуальное заседание стран-членов ОЭС, Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO) и международной консультативной компании в сфере энергетики «ECOLONER» по обсуждению проекта создания Центра чистой энергетики ОЭС, виртуальная конференция ОЭС «Перспективы и вызовы региональных рынков электроэнергии: использование торговых и инвестиционных возможностей», первое виртуальное совещание Рабочей группы по гражданской авиации (ноябрь), виртуальный региональный семинар стран-членов ОЭС по географическим указаниям (ноябрь).

По итогам виртуального совещания министров транспорта стран-членов ОЭС в декабре 2020 года, инициатива Узбекистана по включению автомобильных и железнодорожных транспортных коридоров «Центральная Азия – Афганистан – Пакистан», «Центральная Азия – Афганистан – Иран», «Узбекистан – Туркменистан – Иран» в транспортные артерии региона ОЭС была поддержана всеми странами-членами организации и включена в итоговую Декларацию.

В январе 2021 года были проведены первое совещание глав специальных экономических зон стран-членов ОЭС и 31-е заседание Совета регионального планирования.

В очередном заседании Совета регионального планирования ОЭС под председательством Узбекистана 17-26 января 2022 года по инициативе нашей страны 2022 год был объявлен «Годом укрепления взаимосвязи».

Следует отметить, что в период председательства Узбекистана в ОЭС состоялось более 25 мероприятий.

Так, 5-6 июля 2022 года в Ташкенте прошло 7-е заседание министров сельского хозяйства стран ОЭС. В данном мероприятии также участвовал генеральный секретарь организации Хусрав Нозири.

13 декабря 2022 года в онлайн-формате состоялось четвертое совещание министров туризма государств ОЭС, в ходе которого Шахрисабз был выбран туристической столицей ОЭС в 2024 году.

5 декабря 2022 года Президент Узбекистана подписал закон «О ратификации Измирского договора», укрепив правовую основу для полноправного членства в Организации экономического сотрудничества, а также расширив возможности для всестороннего сотрудничества с государствами–членами организации.

24 января 2023 года в Ташкенте состоялось 26-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОЭС, в котором впервые приняли участие главы МИД всех стран-членов организации. По итогам принято Ташкентское коммюнике. В этот же день Президент Узбекистана принял генерального секретаря ОЭС.

Стоит также отметить, что генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири принимал участие в качестве международного наблюдателя на президентских выборах в октябре 2021 года, а также в Конституционном референдуме, состоявшемся в Узбекистане 30 апреля этого года.

Нет сомнений, что проведение очередного саммита организации в Ташкенте придаст новый импульс взаимодействию Узбекистана со странами-членами ОЭС, создаст новую основу для выработки общих подходов к решению актуальных для объединения вопросов и определит дальнейшие ключевые приоритеты организации по развитию и укреплению регионального экономического сотрудничества во благо всех народов, населяющих обширное пространство ОЭС. ///nCa, 8 ноября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)